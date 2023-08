Dalmau no ve oportunidad para ningún cambio al Código Electoral

“No veo oportunidad de que se pueda considerar ninguna enmienda al Código Electoral”, con esta frase el presidente del Senado, José Luis Dalmau resumió el ambiente de cara al inicio de una nueva sesión legislativa en la que el gobernador, Pedro Pierluisi intentaría concretar algunos cambios a la ley de cara al 2024.

Las expresiones de Dalmau surgieron en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico. Hace unos días, el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo dijo a Metro que todavía estaba confiado en que Dalmau y el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández cumplieran su palabra sobre unas enmiendas acordadas para el Código Electoral.

“Que se sienten a la mesa para ver en qué áreas podemos llegar a un consenso. Ya lo habíamos llegado y, por ejemplo, yo insistí en lo de los 60 años porque eso fue parte del acuerdo que al igual que pasó en las pasadas elecciones las personas de 60 años o más pudiera pedir el voto por adelantado y utilizar ese mecanismo del correo para expresarse”, dijo recientemente Pierluisi. El gobernador emitió un veto de bolsillo al proyecto que contemplaba enmiendas al Código Electoral y que fue aprobado en la Legislatura con votos de todas las delegaciones, menos del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Ahora, Dalmau dice que puede dialogar, pero no ve ambiente para otro proyecto sobre enmiendas al Código Electoral.

“Yo estoy dispuesto a la conversación, dispuesto incluso hasta la negociación. Pero yo no veo en este momento, no veo oportunidad de que se pueda considerar ninguna enmienda al Código Electoral”, dijo Dalmau. El presidente senatorial resumió lo que fue su gestión durante el cuatrienio para promover cambios a la Ley Electoral. Dijo que negoció con el PNP porque es el partido en el gobierno y sin su aval, cualquier iniciativa legislativa no recibiría la firma del Primer Ejecutivo.

“Se aprobó el proyecto del Senado, se envió la Cámara a la Cámara de Representantes que lo tuvo evaluando por casi un año, lo entregó con enmiendas. Las enmiendas no fueron aceptadas en el Senado. Se volvió a la pieza original, donde había un compromiso del gobernador de firmar esa pieza legislativa. Dejo la presidencia del Partido Popular, entra un nuevo presidente con otras directrices. Se le hicieron enmiendas a la pieza que yo había acordado. Se consiguió el voto de la minoría, que es bueno por un lado, pero de la mayoría, que es la que firma en Fortaleza, pues no hay acuerdo. Así que el Gobernador lo vetó. Yo no veo en este momento oportunidad alguna que permita que se vaya a aprobar alguna pieza legislativa relacionada al Código Electoral”, resumió el presidente senatorial.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz ha advertido a los presidentes legislativos que cualquier asunto electoral debe contar con el visto bueno de la oficialidad de la colectividad.

Sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Dalmau dijo que está en la mejor disposición de diálogo.

Mundo anticipó la semana pasada a Metro que hoy lunes, Pierluisi enviaría a la Legislatura una lista de candidatos para la presidencia y presidencia alterna de la CEE.

“Estoy en la mejor disposición de escuchar los planteamientos y de atender la necesidad que hay de escoger un presidente para la CEE”, concluyó Dalmau.