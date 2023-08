Dalmau está encuestando para decidir si aspira a la gobernación

El presidente del Senado, José Luis Dalmau aun acaricia la idea de aspirar a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático (PPD), decisión que tomará en las próximas semanas a partir de resultados de una encuesta formal que realiza en estos momentos.

También discutirá con su equipo político los resultados de otras herramientas para medir el sentir de los electores sobre su figura. En entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico , Dalmau detalló que realizan grupos focales, sondeos en distintas regiones, una encuesta formal, además de sus visitas a pueblos para tomar la decisión tomando en cuenta el resultado de todas esas iniciativas.

“Mi equipo de trabajo que tiene a su cargo hacer la evaluación científica por sondeo, una encuesta, grupos focales. Están trabajando desde que yo dije que estaba disponible para esa candidatura. Los objetivos que nos trazamos, las metas que nos trazamos para hacer viable esa candidatura deben estar listos para la última semana de agosto o primera semana de septiembre, donde yo tendré una reunión de trabajo con todo el equipo y discutiremos los objetivos. Si se cumplieron los objetivos trazados y es viable una candidatura, yo estaría anuncian al pueblo popular y al país”, dijo Dalmau.

Al momento, en el PPD ya han anunciado aspiraciones a la gobernación el también senador Juan Zaragoza y el excandidato a esa misma posición, Charlie Delgado Altieri. Además, no han descartado la candidatura el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, ni el presidente actual de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz.

“La decisión que yo voy a tomar sobre mi futuro político en torno a una candidatura, no va a depender de otro candidato. Va a depender del trabajo que realice mi equipo de trabajo y la disponibilidad que yo tenga para servirle al pueblo popular, al pueblo de Puerto Rico. En mi mente no está que, si voy a competir con uno o con otro, o que si va a haber primarias, yo soy producto de primarias. No tengo problema con una primaria”, sostuvo el expresidente del PPD.

La fecha oficial para la radicación de candidaturas es en diciembre, aunque se anticipa que el PPD —como el Partido Nuevo Progresista— adelante el trámite interno de radicaciones.

Sobre la idea que planteó públicamente Delgado Altieri de decidir la candidatura popular a partir de una encuesta, Dalmau dijo “esa es mi idea”. El presidente senatorial sostuvo que en diciembre del año pasado le presentó a los potenciales candidatos la propuesta de hacer una encuesta para plantear una opción de consenso al país.

Y si los estudios de campo concluyen que no se cumplen esos objetivos trazados de los que me habla, ¿Usted se mantendría en el Senado? ¿Tiene la mira puesta en otro lugar? ¿Cuál es el plan B de José Luis Dalmau?, cuestionó Metro.

“Bueno, todavía los proyectos de hacer encuestas están en curso esta semana. No tengo los resultados todavía. En estos momentos, desde mediados de julio —diríamos del 18, 19, 20 de julio para acá— es que tengo un equipo mío de trabajo en diferentes versiones, unos haciendo grupos focales, otros haciendo unas muestras entre el electorado popular y una encuesta formal hecha científicamente. Eso y lo que recogen los grupos de trabajo en los distintos distritos senatoriales. Todo eso forma parte de la evaluación”, fue la respuesta del senador.