Charlie Delgado niega ambivalencia sobre aspiración a La Fortaleza

Aunque hay quienes apuntan a una ambivalencia en el excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri sobre si aspirará nuevamente a ese cargo electivo; el exalcalde de Isabela reiteró en Metro que ya tomó la determinación de correr a La Fortaleza pero que eso no está reñido con el planteamiento de buscar un consenso al interior de la colectividad para evitar la primaria.

De hecho, dijo que tan seria es su determinación que hay personas que apoyaron al actual presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz para llegar a la dirección de la colectividad que lo han contactado para ponerse a su disposición en una nueva carrera a la gobernación. Delgado hace un planteamiento pragmático de calendario, recursos y la dificultad del PPD de sobreponerse a primarias cuando trae a la mesa la posibilidad de buscar un consenso. Aún así, dice que está listo para una primaria.

METRO - No queda claro si va o no a aspirar a la gobernación porque la semana pasada dijo que sí aspiraría, luego pareció decir que no en una entrevista con Carmen Jovet y en el fin de semana parecería que lo condicionó a que no hayan primarias ¿Va o no va a correr a la gobernación por el PPD?

—Al igual que hay compañeros que se han expresado que tienen aspiraciones a la Gobernación, yo también creo que he hecho la misma manifestación sobre mi interés de correr para la gobernación. Obviamente, todo esto conlleva unos procesos y los procesos son evaluar, analizar, consultar y uno va tomando entonces decisiones. Mi decisión de correr a la Gobernación fue una hecha. Yo tengo la intención de correr para la Gobernación, pero claro, hay circunstancias y yo sé que esto rápido lo quieren poner como que uno es ambivalente. No se trata de ambivalencia. El mundo no es blanco y negro, el mundo es a colores. En la política, tú estás en un proceso continuo de análisis de cada situación. Aspirar a la gobernación conlleva de mucha consulta, mucho diálogo, mucho análisis. Eso es lo que estamos haciendo todos en términos de la colectividad. Mi expresión de que entiendo de que debe haber un consenso, es una posibilidad que va a beneficiar a cualquiera de los candidatos. ¿Y si nos sometemos a una encuesta científica? Obviamente es una herramienta muy buena para poder ver quién de verdad tiene la mejor oportunidad de ganar las próximas elecciones. Si ese consenso no ceda, pues definitivamente la única opción es la primaria, así que tendríamos que ir a las primarias. Esa es la realidad y uno trata de lidiar con esa circunstancia.

Metro - El pedido de que no hayan primarias, parece que no será posible porque ayer el senador Juan Zaragoza reafirmó en WKAQ que está firme en su aspiración a la gobernación… ¿Qué le pacere?

‑Escuché a Juan y de igual manera escuché en algunos de sus planteamientos que precisamente si se puede dar algunos diálogos, él está abierto a escuchar sobre esos diálogos y tomar decisiones, pero que está decidido a ir a una primaria en este momento. Pues parece que lo está. Yo también lo estoy y hay que ver si otros compañeros lo estarían. Eso es una circunstancia. La otra posibilidad es que se puedan llegar a acuerdos como se ha hecho en múltiples ocasiones anteriores, así que eso pues estará por verse de acuerdo al desarrollo de todos estos eventos político internos dentro del Partido Popular.

Metro - Mucha gente se ha preguntado si deseaba correr a la gobernación ¿Por qué no dio un paso adelante para asumir la presidencia del PPD hace dos meses?

‑Yo estuve como presidente. A mí me eligió el pueblo popular en una primaria y mi intención luego de las elecciones era quedarme para para darle continuidad a un trabajo de reorganización y de estructuración dentro del Partido Popular. Lamentablemente no pudo ser porque un grupo de populares solicitaron que dejara la presidencia. Finalmente yo accedí a esa petición y entra el compañero José Luis Dalmau. Ante esa realidad, yo opté por quedarme fuera de la presidencia, me he mantenido en la vicepresidencia de la colectividad y desde ahí he podido dentro de las de las oportunidades que me ha dado el presidente pasado y el presente poder ser parte de la reorganización.

Metro - El presidente del PPD, Jesus Manuel Ortiz, ha dicho que en su caso no es momento de pensar en aspiraciones personales, sino de seguir trabajando en fortalecer el partido… si él hace el trabajo de financiamiento y reorganización del partido ¿Se fortalece como candidato a la gobernación?

‑Todos sabemos que hay una intención de Jesús Manuel a la Gobernación. No podemos tapar el cielo con la mano. De que ahora, como presidente, su discurso tiene que ser institucional, lo entiendo perfectamente y es lo correcto. José Luis (Dalmau) aún está analizando la posibilidad de correr para la Gobernación. Zaragoza claramente ha dicho que tiene intención de correr el compañero Javier Hernández uno puede ver que tiene intenciones de correr, aunque no lo ha expresado categóricamente. Ciertamente lo importante en este momento es continuar trabajando por el Partido Popular y posicionarlo para poder ganar en la próxima elección a quien finalmente sea el candidato oficial de la colectividad.

Metro - ¿Es cierto que gente del equipo de Jesús Manuel Ortiz han dado el salto para unirse a su equipo de trabajo?

—Hay mucha gente que estuvieron en el proceso de primaria y una vez yo anuncié, pues han vuelto nuevamente a comunicarse y a estar disponible para para estar dentro de mi campaña. Eso lo vamos a ver en ambas direcciones.

Metro - En el pasado ciclo a usted se le señaló por cambiar de posturas en temas como la educación con perspectiva de género, entre otros… De aspirar en esta ocasión, ¿Ya estaría más definido en temas controvertibles como ese?

­‑Estos dos años he tenido la oportunidad precisamente de sentarme a la mesa a conversar temas como este y he descubierto algo enorme. Uno no consigue que exista un solo camino en estos temas que son complejos y con los conceptos que se van desarrollando en la discusión de estos temas. Más complejo es poder buscar consensos y soluciones a muchas de estas situaciones, pero no es imposible. Hay que trabajarlas y se necesita de mucho desprendimiento. Sobre este concepto de perspectiva de género en lo que tiene que ver específicamente con el currículo escolar, pues de entrada yo tengo que decir que creo en la igualdad de todo ser humano. Yo creo en lo que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Repudio todo tipo de discrimen en todas sus manifestaciones hacia seres humanos. Yo no creo en el discrimen y considero por otro lado, que el problema mayor en esta situación es la inequidad social. Así que respetando todas las opiniones, para mí el concepto de perspectiva de género en el cual yo creo y me puedo afirmar, es aquel que pretende romper todo tipo de estereotipos y de roles preconcebidos en a base de género. Por ejemplo, criar al niño y a la niña con unos roles preconcebidos. La nena es la que mapea y la que barre y la que cocina. El nene es el que está afuera y cuando sea hombre será el que lleve el pan a la casa. Todos esos roles ya preconcebidos son los que tenemos que romper y para mí eso es lo que debe contener dentro del sistema de educación pública. Lo que debe ser un currículo de perspectiva de género no tiene que ver con sexualidad, tiene que ver específicamente con asuntos de género. Si eso es lo que queremos enseñar en las escuelas, pues yo estoy 100% de acuerdo. Otras cosas, pues no creo que sea lo correcto. Así que para mi el debate de perspectiva de género, es de igualdad y respeto, no de visiones dogmáticas o ideológica.