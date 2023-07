Luis Javier Hernández no cree en hacer encuesta para decidir candidato a la gobernación del PPD

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, no coincide con el argumento planteado por el excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado sobre decidir quién será el candidato principal de la colectividad mediante una encuesta para evitar primarias.

Hernández indicó en entrevista con Metro Puerto Rico que no está de acuerdo con este planteamiento debido a que las encuestas no son del todo certeras a la hora de medir una candidatura.

“Siempre estoy abierto al diálogo, siempre creo que se deben ver todas las cualidades de los candidatos y decidir en dónde mejor le servimos al partido para ponerlo en posición de ganar pero no estoy de acuerdo en que se tomen decisiones única y exclusivamente en una encuesta”, expresó Hernández.

“Cuando yo anuncié mi candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático yo estaba 15 puntos abajo de Jesús Manuel porque Jesús Manuel llevaba dos años haciendo campaña, si yo tomo una decisión únicamente en una encuesta pues no hubiese corrido a la primaria”, añadió.

Del mismo modo, coincidió con que el “mejor escenario” es que no se lleve a cabo una primaria en la colectividad.

“Siempre el mejor escenario es que no haya controversia y no haya una primaria, porque siempre se dice que se gasta mucho dinero, se gasta tiempo y siempre hay una división, eso es cierto pero no es menos cierto que el Partido Popular es democrático y al ser democrático tiene que hacer honor a su apellido”, indicó.

En relación a las aspiraciones de otros miembros del partido, Hernández mencionó que: “hasta ahora, quién único ha dicho que va a aspirar oficialmente a la gobernación es el excandidato a la gobernación de las elecciones del 2020, Charlie Delgado Altieri, en lo que respecta al presidente del Partido Popular Democrático, ha dicho que ha estado enfocado en su responsabilidad actual de reorganizar al partido. El escuché también que el presidente del Senado, José Luis Dalmau también está auscultando la posibilidad, aunque no ha no ha hecho un anuncio oficial para aspirar a la gobernación”.

A pesar de la existencia de otros aspirantes, como el excandidato a la gobernación, Charlie Delgado Altieri, y el senador, Juan Zaragoza, el alcalde Ortiz dijo que se enfocará en el proceso de reorganización del partido y en configurar un plan de país para que el PPD pueda obtener la gobernación, la comisaría residente y el control de Cámara y Senado.

“Mi llamado a los populares es que cerremos filas todos en la institución, en el colectivo, en estos momentos lo más importante no es el individuo, no es el mensaje que diga un individuo, sino cómo podemos aportar a que el colectivo como partido pueda ser realmente un ente de cambio para para el pueblo, como enfocarnos ahora que estamos para celebrar el 25 de julio la celebración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cómo podemos fortalecer el ella”, expresó.

Además, el alcalde expresó su preocupación por el “desastre” que, según él, el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha provocado en diversos renglones del país, citando en particular el Departamento de Educación, donde denunció actos de corrupción y destrucción del sistema.

De igual forma el alcalde de Villalba hizo un llamado a la unidad ideológica dentro del Partido Popular Democrático. Hernández destacó la importancia de ser inclusivos y coherentes en la búsqueda de una visión compartida para el futuro del partido.

“Recientemente yo escuchaba, cuando se estaba hablando de la discusión del reglamento que los populares democráticos estaban pidiendo participación del pueblo, pues yo creo que no debe haber un doble discurso, tenemos que ser inclusivos en todo el sentido”, expresó Hernández, haciendo hincapié en la necesidad de una participación abierta y transparente dentro del partido.

Asimismo, el político enfatizó la importancia de trabajar en conjunto para asegurar el éxito del Partido Popular Democrático en futuras elecciones. “Cada cual tenemos que durante todos estos meses evaluar donde mejor estamos posicionados para ayudar a que el Partido Popular democrático gane, no solamente la gobernación, sino comisaría residente, la mayoría de las alcaldías, tenga control de Cámara y Senado para que tenga un gobierno completo y pueda ejecutar su plan de gobierno”, declaró el también presidente de la Asociación de Alcaldes.

El líder político instó a sentarse y configurar un sólido plan de país que defina la visión colectiva del partido de cara al futuro. En este sentido, Hernández hizo énfasis en la importancia de mantener una única línea ideológica dentro del Partido Popular Democrático, evitando la fragmentación de grupos con visiones dispares sobre el estatus de Puerto Rico.

“No podemos tener distintos grupos que unos tengan una definición de ELA, otros que hablan de soberanía, otros hablan de libre asociado porque eso desvirtúa el fin del partido”, advirtió Hernández. “El Partido Popular democrático tiene una ideología, se llama Estado Libre Asociado, y tenemos que fortalecerlo”, subrayó.

