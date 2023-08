Senado pedirá cuentas a la Secretaria de Educación

Con el inicio de la segunda sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa la próxima semana, el presidente del Senado, José Luis Dalmau atenderá con prioridad la designación de la secretaria de Educación, Yanira Raíces.

Aunque dijo que no puede responsabilizarla totalmente, el líder senatorial sostuvo que el proceso de regreso a clases formará parte de la evaluación de la nominada. Para Dalmau el retorno de los estudiantes a las escuelas padeció de viejos problemas que no permitieron que las escuelas estuviesen listas a tiempo.

“Vemos escuelas que no llegaron los materiales. Se le da una tarjeta al maestro para que compre materiales. Vemos que no están listas para hacer la compra porque los proveedores que el Departamento certificó no estaban listos con la compra que necesitaban los maestros, las escuelas no estaban lista”, adjudicó el presidente senatorial, quien recordó una época bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón en la que se activó la Guardia Nacional para tener los planteles listos.

Dalmau, quien preside la Comisión de Nombramientos en el Senado, dijo que no ha realizado un caucus para contar los votos que pueda tener la designada secretaria de Educación. Hace unas semanas, el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau dijo que Raíces no contaba con los votos para ser confirmada en el Senado.

El presidente senatorial detalló que la designada ya ha entregado la mitad de los documentos que le requieren en el proceso de confirmación. Dijo que le dieron un espacio para que trabajara con el regreso a clases, pero que ahora esperan por los documentos restantes para dar paso a su evaluación.

“Tengo que señalar que distinta a la otra nominación. Cuando esta nueva designación de la Secretaría, la doctora Centro no creó la controversia que creó el anterior nominado. Eso de por sí bueno, pues hay que evaluarlo, hay que evaluar el inicio escolar, hay que evaluar lo que sucedió en los almacenes de alimentos, el área azul. Hay que evaluar el señalamiento que ha hecho el Departamento de Educación Federal de que hay la probabilidad que se pierdan fondos federales por no utilizarlos. Y estamos hablando de septiembre 30 a menos de un mes. Todas esas cosas formaron parte de las preguntas y respuestas y evaluaciones que le haremos a la nominada”, planteó Dalmau.

De otra parte, sobre la designación de Ciení Rodríguez como secretaria de la Familia, Dalmau dijo que es un nombramiento reciente por lo que el proceso apenas comienza.

En otros temas, el presidente senatorial sostuvo que la agenda legislativa dará prioridad a las iniciativas de esa rama gubernamental.

“Tenemos enmiendas a la Ley de Farmacia, tenemos enmiendas a la Ley de Dentistas, tenemos proyectos de salud, investigaciones sobre salud, tenemos desarrollo económico, tenemos vistas públicas de seguimiento sobre la repartición de fondos federales y tenemos también los nombramientos”, dijo Dalmau, al recalcar que atenderá con prioridad el nombramiento de Educación.