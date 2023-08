Secretaria designada de Educación no tiene los votos para ser confirmada

La secretaria designada del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces no tendría los votos suficientes para ser confirmada en el Senado de Puerto Rico en momentos que se discute sobre si los planteles escolares del país están listos para recibir a los estudiantes en el regreso a clases este mes de agosto.

Según indicó el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), en el Senado de Puerto Rico, Javier Aponte Dalmau, en conversaciones que ha tenido con sus colegas legisladores, estos no estarían votando a favor del nombramiento.

“Lo que he hablado de forma informal en términos generales por lo menos de la delegación del Partido Popular no los tiene, por más visitas que haga a los distritos...eso está bien, ella tiene una función en este momento y es que el inicio de clases comience de la manera más eficiente posible por así decirlo, pero esa no debe ser la razón de uno medir quién debe ser la persona que administre y ejecute la política educativa del país”, expresó el senador en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320.

El senador también cuestionó su Raíces tiene la capacidad para liderar la descentralización de escuelas del Departamento de Educación bajo la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) que comenzó bajo el exsecretario Eliezer Ramos Parés.

“Mi pregunta es: ¿Ella es la persona capacitada para cumplir con un proyecto de regionalización como IDEAR? Que requiere despolitización, delegar poderes a las regiones, crear estructuras comunitarias que sean ellos quienes escojan los directores regionales, eso no va contra su ser o si bagaje en el Departamento de Educación”, cuestionó el senador popular.

Aponte Dalmau indicó que “en este momento” la secretaria designada no tiene los votos de la delegación del PPD.

Del mismo modo, no descartó que se lleve a cabo una vista pública sobre el nombramiento contrario a lo ocurrido con el pasado secretario designado Ángel Toledo López cuyo nombramiento fue retirado antes de que se colgara en el Senado sin vistas públicas.

Raíces fue nominada luego de que retirara el nombramiento de Toledo López debido a que este no estaría recibiendo el aval del cuerpo por unas expresiones que realizó a través de las redes sociales en el año 2013.