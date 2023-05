Pastora Omayra Font dice expresiones de su esposo sobre toldos azules fueron sacadas de contexto

La pastora Omayra Font afirmó que las expresiones en el púlpito de su esposo Otoniel Font sobre las personas que aún viven con toldos azules en Puerto Rico, tras el paso del huracán María en el año 2017 fueron sacadas de contexto y que no se hicieron en ánimo de resultar despectivas.

“En medio de muchas cosas que suceden se toman palabras fuera de contexto y cuando tú tomas algo fuera de contexto, se convierte en un pretexto a la hora de marcar a la gente y de señalar”, dijo la autora del libro recién publicado Mujer celebra .

La Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva en Carolina obtuvo una asignación de $32.5 millones de fondos de asistencia del programa “House of Worship” de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

En entrevista Punto por Punto con Metro, la pastora aseguró que muchas otras iglesias recibieron fondos federales bajo el programa que así lo permitía y que ese dinero no competía con fondos para ayudas de viviendas a familias afectadas por los huracanes. “La realidad es que fueron más de 500 millones de dólares que se repartieron (a distintas iglesias). Otras instituciones recibieron mucho más dinero”, afirmó Font.

“Las expresiones que mi esposo hizo de los famosos toldos los azules, fue un comentario que él hizo dentro de la iglesia. En el contexto nuestro. Nunca fue despectivo, nunca fue mal intencionado. Cuando una persona está bajo mucha presión, a veces decimos cosas que no necesariamente se escuchan con lo que uno intentó decir. ¿De dónde viene la el comentario que él hizo en nuestro altar? Bueno, el comentario viene de que mucha gente dijo ese dinero se debe haber usado para que la gente en Puerto Rico no tenga más toldos azul. No fuimos nosotros quienes los citamos primero. Él estaba haciendo alusión a lo que dijeron”, agregó la esposa del pastor. Según la autora, lo que su esposo quería puntualizar es que el dinero que consiguió la iglesia provenía de otras partidas diferentes a las destinada para ayuda a vivienda de familias. “Nadie dijo ‘vamos a quitar dinero de los toldos azules y dárselos a las iglesias’. No existe eso en el gobierno federal”, añadió.

De otra parte, Font descartó que la asignación a su iglesia se lograse mediante conexiones. “Cuando mi esposo el pastor Otoniel recibió la información, pues fue a hacer lo que se debía hacer. Fue a Washington, tocó puerta por puerta hasta que se consiguió que se abriera la ventana. No para la iglesia de Font, para todas las instituciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Luego de mucho trabajo, esfuerzo, dar seguimiento a hacer lo correcto, pues doy gracias a Dios que 1,200 instituciones van a recibir esos fondos. Cogimos un poquito de crítica, pero dentro de nuestro corazón número uno sabemos que hicimos lo correcto, número dos, ese dinero no tenía que perderse (está) mejor en las manos de gente que hace labor social, que cuida de la familia, que cuida de los jóvenes, que cuida de los envejecientes, que cuida de los matrimonios. Y eso lo hace la Iglesia del Señor”, argumentó la pastrora.

Aquí puedes ver la entrevista completa: