Omayra Font celebra a la mujer en su más reciente libro

Omayra Font además de ser pastora es empresaria, lo ha sido desde que tenía 12 años, es por ello que ahora al publicar la culminación de una serie de libros con “Mujer Celebra” se siente más entusiasmada que nunca.

“Luego de enseñar a las mujeres a crear o a potenciar su creatividad, les hablamos acerca del emprendimiento, que es mi tema favorito, porque he sido empresaria desde la edad de 12 años y en ese libro de luego de valorarse, soñar, crear, cuando enseñamos a emprender más que nada, no es tener un negocio, sino una mentalidad empresarial. Luego que tú has hecho todo ese recorrido en la vida, nos toca celebrar. Muchas veces las mujeres aprendemos a celebrar a todo el mundo el cumpleaños del nene, el aniversario de los padres, la graduación, los días festivos. Siempre estamos involucradas en todas las celebraciones que involucran a todos. Sin embargo, se nos olvida celebrarnos a nosotras mismas, se nos olvida celebrar cada paso de nuestro camino”, explicó Font sobre el libro de Mujer celebra.

La pastora asegura que desde el año 1998 recibió un llamado de Dios para enfocar su mensaje en las mujeres.

En total son cinco libros que culminan con el recientemente publicado. “Una de las preguntas que me hacen es si hay que leerlos en orden. No, no tienes que leer. Se escribieron en un orden, tienen una secuencia, pero no tienen que leerlos en orden. Y lo que les puedo decir a esas mujeres es que en cada uno de esos libros Dios tiene encerrado un mensaje especial que va a llegar justo a tiempo para que ellas puedan desarrollar su potencial y de sentirse mujeres felices, mujeres realizadas”, sostuvo. La serie de libros ha tenido ventas de cerca de 100,000 ejemplares en América Latina.

