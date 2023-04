Pastor defiende millones para su iglesia y dice personas con toldos usaron el dinero para comprar televisores

El pastor Otoniel Font respondió en un culto de su iglesia Misión Fuente de Agua Viva a los más de $30 millones que el gobierno le asignó a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para la restauración de su templo en Carolina y tildó a las personas que aún tienen toldos azules de usar el dinero en otras cosas.

En el video publicado en las redes sociales, el pastor dice que hay personas que recibieron los fondos de FEMA y los utilizaron para “gastar en televisores y en montón de otras cosas”.

“Nos comparan con los benditos toldos azules, hermanos, los toldos azules hoy es por dos cosas. Número uno, a miles de personas se le dio el dinero y lo gastaron en otras cosas, yo quisiera que hicieran el listado para que usted viera que lo gastaron en televisores y lo gastaron en montón de otras cosas y quiero que sepa que van a investigar y que están investigando y que el que no haya usado los fondos para lo que es va a perder todos sus derechos para reclamar en el futuro, no tan solo de FEMA sino de cualquier otra ayuda, esto es algo serio, no es relajo”, comenzó diciendo el pastor.

Además dijo que el dinero que FEMA otorga no puede ser para reemplazar un techo de zinc por uno de cemento.

“Número dos, esto es un sistema de reemplazo, si tú perdiste un techo en zinc, no te van a dar para construir techo en cemento, no funciona así. Tercero, montón de gente que no ha podido recibir, es porque no tienen títulos de propiedad y quiero que sepa que aún FEMA ha estado dispuesto a ayudarlos a conseguir los títulos de propiedad, pero hay gente que ni quiere arreglar sus cosas”, añadió.

La semana pasada el gobierno de Puerto Rico anunció que mediante COR3 y FEMA se le estarían otorgando más de 30 millones a la iglesia para que restaure su templo en Carolina.

Hasta $280 millones: Esta es la cantidad de dinero que han recibido las iglesias en Puerto Rico

La semana pasada llamó la atención la gran cantidad de fondos que recibió la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva en Carolina por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) como parte del dinero para la reconstrucción del país tras el paso de los huracanes del 2017.

Sin embargo, esta no es la única iglesia que ha recibido fondos de reconstrucción. El director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), Manuel Laboy, detalló en entrevista con la emisora radial WKAQ 580 los fondos que ha recibido cada institución religiosa.

Iglesia Católica a través de todas sus diócesis: $280 millones (Esto incluye todas las iglesias, parroquias y colegios católicos)

Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo: $55 millones

Iglesia de Dios Pentescostal Movimiento Internacional: $49 millones

Padres Dominicos de Puerto Rico: $13 millones

Se indicó que las Iglesias Bautistas, Metodistas y Evangélicas también han recibido fondos de reconstrucción.

Laboy indicó que estos fondos para iglesias también se utilizan en los colegios privados que estas administran. Como por ejemplo a la Christian Military Academy a la que se le otorgó $16 millones.

Mientras que al Colegio San Carlos se le otrogaron unos $11 millones.

Otros colegios

Colegio San Antonio Abad: $10 millones

Colegio San Benito en Humacao: $10 millones

Colegio San Carlos: $11 millones

Caribbean University: $31 millones

Universidad Católica de Puerto Rico: $31 millones

American University of Puerto Rico: $29 millones

Dewey University: $25 millones

Ante preguntas sobre cuánto dinero ha recibido la Universidad de Puerto Rico (UPR), el funcionario contestó que ha recibido $779 millones en todos los recintos.

$32.5 millones para iglesia Fuente de Agua Viva

La semana pasada el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció la reconstrucción de la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva en Carolina, la cual comenzó su desarrollo tras una obligación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) por aproximadamente $32.5 millones.

El primer ejecutivo participó de la ceremonia protocolar de la primera piedra, en compañía del pastor Otoniel Font; el director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), Manuel Laboy y representantes de FEMA.

“La reconstrucción de Puerto Rico es un esfuerzo que se está llevando a cabo a través de toda nuestra Isla y por medio de todos los sectores que impactan la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Mi administración, con el apoyo de FEMA, ha trabajado para ayudar a cientos de instituciones de base de fe a solicitar fondos para su reconstrucción luego del impacto recibido por el huracán María. Las iglesias proveen servicios que son parte integral de nuestro desarrollo socioeconómico, por lo que su reconstrucción es también importante para Puerto Rico. Fortalecer su infraestructura y garantizar la continuidad de los servicios que proveen es fundamental para cientos de miles de ciudadanos en nuestra Isla. Nuestro equipo de trabajo está comprometido a continuar brindando asistencia en todo trámite necesario para adelantar sus proyectos y asegurar su éxito”, sostuvo el gobernador.