Delegaciones del MVC y el PIP rechazan proyecto que enmendaría el Código Electoral

Las delegaciones legislativas del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), así como los dos legisladores independientes, expresaron su rechazo contundente al proyecto de ley que enmendaría el Código Electoral de Puerto Rico.

Mediante carta al Gobernador y los presidentes legislativos, el grupo de legisladores sostuvieron que “en lugar de mejorar la versión trabajada en Cámara, el texto trabajado en Senado empeoraría y agravaría el estado de derecho electoral en Puerto Rico”.

Según el grupo, la medida socava el principio histórico de balance electoral; continúa obviando la búsqueda de consenso entre comisionados para la selección de un presidente de la CEE; mantiene una concentración excesiva de poder en la figura del presidente de la CEE; carece de mecanismos de fiscalización efectiva del voto adelantado; mantiene la ficción jurídica de partidos “propietarios” y partidos “adicionales” y carece de garantías suficientes para los candidatos independientes.

“La alianza PNP-PPD, ante el miedo de perder los espacios políticos desde los que han hecho tanto daño al pueblo, insiste en robarle transparencia al proceso electoral y derechos a las votantes con un Código que ya quedó demostrado en noviembre de 2020 que no funciona. Reiteramos el reclamo de representación equitativa en la CEE, de mecanismos de fiscalización para votos especiales y otras áreas esenciales de proceso electoral y para la eliminación de la prohibición de candidaturas coaligadas”, sostuvo la senadora María de Lourdes Santiago, portavoz del PIP en el Senado.

El representante José Bernardo Márquez, portavoz del MVC en la Cámara dijo, por su parte, que están realizando una advertencia sobre una “imprudencia legislativa que vemos con respecto a la Presidencia de la CEE”.

“Aquí hay dos delegaciones políticas acordando extender la presidencia del juez Rosado Colomer mediante una enmienda al Código, a la vez que esas delegaciones están tramitando el ascenso de ese mismo Juez al Tribunal de Apelaciones por 16 años. Ese trámite simultáneo nos levanta cuestionamientos sobre la imagen de imparcialidad y objetividad que exige la Presidencia de la CEE”, señaló.

El senador independiente José Vargas Vidot planteó que el nuevo Código no es fiable para los candidatos que como él son independientes.

“Un proyecto que excluye a candidatos independientes, y promueve no tocar elementos de la necesidad de la transparencia en asuntos como el voto ausente, el voto por correo, los votos encamados y la ausencia de representación efectiva en las mesas de escrutinio, no me asegura que yo, ni cualquier otra persona que quiera representar al pueblo de forma independiente puede confiar que este nuevo Código sea uno transparente”, dijo.

“Desde el principio hemos sido proactivos en comunicar nuestros reclamos mínimos. Puerto Rico merece una reforma electoral verdadera que inspire confianza en la pluralidad de partidos y sectores que lo componen, no solo en dos partidos. Pero aquí lo que se pretende es pasar del Código Electoral de un partido al Código Electoral de dos. Eso es inaceptable y no es lo que pueblo espera de la Asamblea Legislativa”, añadió su homólogo, el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz.