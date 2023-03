“Vimos un tiburón sangrando”: César Vázquez responde a los ataques de Rivera Schatz a Proyecto Dignidad

El presidente del Proyecto Dignidad, César Vázquez, respondió a los ataques realizados por el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz en la asamblea de la colectividad.

“En vez de un tiburón oliendo sangre, vimos un tiburón sangrando” , comenzó diciendo el cardiólogo en respuesta al senador del PNP.

Vázquez aseguró que los números que tiene internamente el PNP muestran que el Proyecto Dignidad le ha quitado parte de su electorado.

“Cuando tú mencionas el nombre...Dicen que fueron pocos a Ponce y que ellos tenían un montón y de momento, de lo único que hablan es de Dignidad, gracias nos están dando publicidad, pero también están reconociendo que nosotros somos un peligro para ellos. ¿En serio? Tú dices que yo llevé 600 y tú llevaste 9 mil y a los únicos que mencionas es a Proyecto Dignidad, pues estás reconociendo que los números que tienes realmente no garantizan nada. A Ponce fueron por convicción, a San Juan por coacción”, expresó Vázquez en entrevista con WKAQ 580.

Sus expresiones se dan luego de que el senador Thomas Rivera Schatz lanzara ataques contra el Proyecto Dignidad durante la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Coliseo Roberto Clemente el pasado domingo.

“La lucha que garantiza la dignidad, la única lucha que nos asegura una dignidad plena es la lucha por la igualdad y no la podemos esconder bajo ninguna circunstancia. En ese partido hablan de dignidad pero no quieren definirse en la lucha por la igualdad. La dignidad no se pone en ´lay away´. La dignidad hay que defenderla y la igualdad tenemos que alcanzarla con el voto de todos los puertorriqueños”, señaló en evidente referencia al partido que dirige el doctor César González.

Rivera Schatz criticó, además, las expresiones del doctor, quien había indicado “que ellos corren para ganar” y aseguró que este busca el voto estadista.

“Que sepan mis buenos amigos de ese colectivo, que en el PNP trabajamos, no para ganar nosotros, para que gane la gente. Este es el partido de la dignidad, de la igualdad”, sostuvo.

Además del PNP, el Proyecto Dignidad también llevó a cabo su convención el pasado sábado en Ponce.

En el evento, la secretaria general de la colectividad, Nilda Pérez, indicó que para el verano esperan tener constituidos los 78 comité municipales rumbo a las elecciones del 2024.