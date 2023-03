A medir fuerzas Pedro Pierluisi y Jenniffer González en la asamblea del PNP

En lo que parecería ser el preámbulo a una posible contienda primarista en el Partido Nuevo Progresista (PNP), hoy los principales líderes de la colectividad acudirán a la asamblea general que llevarán a cabo en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan.

La actividad llega en momentos en que cada vez suena más la posibilidad de que la comisionada residente, Jenniffer González, rete al gobernador Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación en el partido. González lleva tiempo coqueteando con la idea a pesar de que no lo ha oficializado, sin embargo, por lo bajo se habla de que esta se encuentra haciendo sus movidas para aspirar.

Esta semana, la comisionada residente afirmó que se encuentra “considerando seriamente” aspirar a la gobernación en las elecciones del 2024.

“¿El no descartarlo?, claro. Esta es la primera vez en que yo seriamente lo estoy considerando. Porque ha habido un reclamo serio de la gente” , dijo la comisionada residente a preguntas de la prensa.

“Pero esas decisiones no pueden tomarse solamente con lo que la gente quiere escuchar. Uno tiene que evaluar todo. La gente que piensa así y la gente que no piensa así. Yo cuando tomo decisiones me gusta saber que lo estoy haciendo porque la gente lo está pidiendo, no por ambiciones personales de nadie. Así que yo voy a hacer la evaluación, no lo estoy descartando, lo estoy considerando seriamente”, añadió.

Sobre los aspirantes de los otros partidos que ya han dejado saber su interés de aspirar a la comisaría residente, González Colón insistió en que no le preocupa ninguno de los nombres que hasta el momento se han anunciado.

“El cargo está ocupado y yo soy la comisionada residente. Todavía quedan dos años para unas elecciones generales. Yo creo que hay gente que piensa que por manifestar cuáles son sus aspiraciones hoy van a adelantar las elecciones y esa no es la realidad. Faltan dos años para las elecciones y estamos a mitad de un término y hay gente que no se enfoca”, sostuvo.

Esta semana, la comisionada residente también realizó un mensaje a través de sus redes sociales donde invitó a los miembros del PNP “a volver a la raíz” de la colectividad. En el video de unos minutos, también se adjudicó ser la comisionada residente que más fondos ha logrado para la isla e indicó que eso no es suficiente ya que los fondos “tienen que llegar a la calle”.

“Sabes que desde Washington he logrado históricas ayudas para nuestra gente y logrado más igualdad en diferentes programas, soy la comisionada residente que más fondos ha conseguido para nuestro pueblo en la historia, pero eso para mi no es suficiente, esos recursos tienen que llegar a la calle a nuestra gente, correr por nuestra economía en beneficio de todo nuestro pueblo, en el PNP también hay mucho por hacer” , fue parte de su mensaje.

Hace unos meses, la comisionada realizó unas expresiones donde denunció supuesto discrimen contra los presidentes municipales del PNP que asisten a sus actividades políticas. En una actividad pública, González, indicó que hay funcionarios que los han amenazado con sacarlos de sus puestos por ir a sus actividades políticas.

Esto resultó en una vista pública convocada por la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública en la Cámara de Representantes y para la cual fue citada la comisionada. En la vista pública se suscitaron careos entre la vicepresidenta del PNP y el representante Héctor Ferrer, presidente de esta comisión.

Durante el día de hoy se esperan mensajes por parte de los principales líderes del PNP y la juramentación de los vicepresidentes de la colectividad, que incluye a Jenniffer González, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.

Entrevista a Pedro Pierluisi