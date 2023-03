Jenniffer González está “considerando seriamente” la candidatura a la gobernación

La comisionada residente Jenniffer González Colón dijo el jueves que “está considerando seriamente” buscar la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para las elecciones de 2024.

“¿El no descartarlo?, claro. Esta es la primera vez en que yo seriamente lo estoy considerando. Porque ha habido un reclamo serio de la gente”, dijo la comisionada residente a preguntas de la prensa.

“Pero esas decisiones no pueden tomarse solamente con lo que la gente quiere escuchar. Uno tiene que evaluar todo. La gente que piensa así y la gente que no piensa así. Yo cuando tomo decisiones me gusta saber que lo estoy haciendo porque la gente lo está pidiendo, no por ambiciones personales de nadie. Así que yo voy a hacer la evaluación, no lo estoy descartando, lo estoy considerando seriamente”, añadió.

Sobre los aspirantes de los otros partidos que ya han dejado saber su interés de aspirar a la comisaría residente, González Colón insistió en que no le preocupa ninguno de los nombres que hasta el momento se han anunciado.

“El cargo está ocupado y yo soy la comisionada residente. Todavía quedan dos años para unas elecciones generales. Yo creo que hay gente que piensa que por manifestar cuáles son sus aspiraciones hoy van a adelantar las elecciones y esa no es la realidad. Faltan dos años para las elecciones y estamos a mitad de un término y hay gente que no se enfoca”, sostuvo.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió en que está preparado y listo para buscar la reelección en el 2024. De camino al Coliseo Roberto Clemente en San Juan, hay varias pancartas de Pierluisi Gobernador 2024 como preámbulo de la Asamblea General del PNP el próximo domingo.