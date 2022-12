Sin temor a las primarias Jenniffer González

En medio de crecientes especulaciones sobre la posibilidad de un reto al incumbente gobernador de su partido, Pedro Pierluisi, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González dijo que no le teme a un proceso primarista y que —aunque no ha tomado una decisión— ella aspirará en el 2024 a la posición que el pueblo le requiera.

En entrevista de fin de año con Metro Puerto Rico, González sostuvo que sigue evaluando y escuchando el sentir del pueblo, por lo que no descartó de plano un salto a la candidatura por la gobernación. El incumbente, Pedro Pierluisi ha dicho que aspira a la reelección y que en una democracia podría darse una primaria por la posición que ocupa.

“Yo me mantengo evaluando, escuchando la gente, escuchando las peticiones de los alcaldes y legisladores. Voy a estar donde el pueblo quiera que yo esté […] A mi no me preocupan las primarias, soy producto de primarias”, respondió González a preguntas de Metro en una entrevista desde La Perla, un histórico sector del Viejo San Juan, muy cercano a La Fortaleza.

“Los puestos no le pertenecen a los candidatos, les pertenecen al pueblo y el pueblo es el que decide… quita y pone reyes, eso lo dice la biblia. Así que yo me pongo a la disposición del pueblo de Puerto Rico y estaré donde ellos entiendan que debo estar. No donde yo quiera, donde ellos quieran”, agregó la comisionada residente.

Jenniffer González pasa revista del 2022 La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aborda el tema del estatus, sus críticas a Alexandria Ocasio Cortez, entre otros asuntos de PR. (Javier López y Jeaneliz Cardona)

González dijo que no tiene una fecha próxima como límite para tomar o anunciae una decisión. La fecha límite establecida en la Ley Electoral para radicación de candidaturas es en diciembre de 2023. “Las cosas se discuten, las discutiré con mi esposo, con mi familia… pero estoy escuchando al pueblo a la gente y si la gente entiende que uno debe cambiar, dónde (debe cambiar)”, apuntó la funcionaria.

Sobre nombres que han ido surgiendo en espacios públicos sobre posibles candidaturas a una primaria para la comisaría residente, si ella decide retar a Pierluisi, González no quiso opinar. “Eso es una especulación, yo soy la comisionada residente. Cuando se abran las candidaturas ahí uno determina dónde uno va, hay puestos que se abren y se cierran… no por mucho madrugar amanece más temprano, así que vamos a esperar”, dijo. Algunos nombres que se han puesto a correr desde el interior del Partido Nuevo Progresista son los de Carlos Mellado, Omar Marrero y Carlos Mercader.

Lo cierto es que por ahora, González dice estar enfocada en su labor y al repasar lo que fue el 2022 sostiene que ha sido un año de logros.

Feliz en su matrimonio

Sobre la vida de recién casada, la comisionada aseguró que está pasando por momentos muy felices. “De mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad. Me siento bien bendecida de papá Dios de gozar de esta alegría constante, así que estoy feliz en esos cuatro meses que llevo”, compartió.