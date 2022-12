Jenniffer González rechaza haber cuestionado puertorriqueñidad de Alexandría Ocasio Cortez

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, negó que sus expresiones previas a la aprobación en el Congreso del proyecto 8393 sobre el estatus de Puerto Rico sobre la congresista por Nueva York, Alexandria Ocasio Cortez, constituyeran un cuestionamiento a la puertorriqueñidad de la representante demócrata.

“Yo nunca cuestioné su puerrtorriqueñidad (de Ocasio Cortez), no se de dónde se sacan eso. Yo hice el comentario que cuando uno da la palabra uno la honra. Yo en aquel momento cuestioné que después que se había comprometido con el proyecto estaba retrasándolo con las enmiendas. Gracias a Dios, después que hice ese anuncio público, ella envió las enmiendas. Retiró la enmienda que estaba proponiendo, que para mi era inaceptable. El proceso fluyó y se radicó el proyecto, al punto que ella me agradeció en su debate y yo también a ella por ser parte de este esfuerzo. Hicimos lo que teníamos que hacer. El proyecto se aprobó con el voto de ella y yo le agradezco porque ella sí pudo votar por el proyecto. Yo que represento a los puertorriqueños, no pude votar por el proyecto”, dijo la comisionada residente en entrevista con Metro Puerto Rico sobre su gestión en el 2022.

Jenniffer González pasa revista del 2022 La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aborda el tema del estatus, sus críticas a Alexandria Ocasio Cortez, entre otros asuntos de PR. (Javier López y Jeaneliz Cardona)

La crítica de González a Ocasio Cortez surgió cuando esta planteó que el proyecto de estatus se había estancado por una enmienda que proponía Ocasio Cortez sobre un requisito de mayoría de la opción ganadora. Sin embargo, más adelante trascendió que esa enmienda había salido de la mesa hacían varios meses.

La congresista de origen puertorriqueño le ripostó a González desde el hemiciclo congresional:

Específicamente, González planteó en un comunicado de prensa que “una congresista de Nueva York quiere evitar que los puertorriqueños tengamos ese poder del voto, mientras ella lo disfruta en Nueva York. Las hipocresías de la vida, de los que se llaman puertorriqueños, pero no están dispuestos a tratar a los puertorriqueños como iguales”. A estas declaraciones, le salió al paso la co-autora de la medida y también congresista por Nueva York, Nydia Velázquez, quien calificó como “desafortunado que se cuestione la puertorriqueñidad de Ocasio Cortez, ella siempre ha defendido al pueblo puertorriqueño en la Isla y en Nueva York”.

Precisamente sobre Velázquez, ya culminado el Congreso y la medida no ser votada en el Senado, González planteó que buscará reunirse con la congresista puertorriqueña para intentar retomar la iniciativa como una bipartita.

No se empezará desde cero el tema del estatus

La comisionada residente opina que no se trata de empezar desde cero el proceso, aunque la medida deba radicarse nuevamente en el nuevo Congreso, porque dice ya hubo un proceso de vistas públicas que hará más expedito el rehacer el trámite.

Así mismo, dijo estar confiada en conseguir más de 16 votos republicanos en un nuevo Congreso que será dominado por el partido en el que ella milita a nivel de Estados Unidos. Para González la baja cantidad de votos republicanos en la pasada votación respondió a una dinámica de un Congreso ya sin poder por parte de los demócratas en el que los republicanos votaron en contra en muchas de las medidas.

De otra parte, González dijo que no vio hostilidad de los republicanos a la estadidad y que el rechazo fue a la medida que incluía otras opciones de estatus.

Ve valor en los delegados de la estadidad

Sobre cuánto influyeron los delegados o cabilderos de la estadidad para la aprobación de la medida en el Congreso, la comisionada dijo que mucha gente puso su granito de arena para mover la pieza. También mencionó a puertorriqueños en Estados Unidos que se movieron a cabildear. González no quiso opinar sobre si debe derogarse la ley que creó la figura de los delegados y que destina fondos públicos para su funcionamiento, pues dijo es una prerrogativa legislativa en Puerto Rico.

Pero sí opinó sobre la controversia alrededor de la delegada Melinda Romero y su negativa a entregar informes de Ética Gubernamental. González apuntó a que la ley no exige que se entreguen esos informes, por lo que sería un asunto a atender por parte de la Legislatura si hay intención de que así sea. Sin embargo, la comisionada vislumbra que la controversia culminará en los tribunales.