Jenniffer González a Pierluisi: Yo soy la que consigo los fondos

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González calificó como incorrecta la caracterización que hizo el gobernador, Pedro Pierluisi, al comparar sus funciones y decir que conseguir los fondos federales es bonito, pero poner la obra a correr “es otra liga”. Incluso, la comisionada dijo que el Primer Mandatario no debería minimizar la función de un cargo que él mismo ocupó.

“Tu no puedes construir en ninguna liga si no tienes chavos. Si tu no tienes dinero, no puedes construir. Si tu no tienes dinero, no puedes desarrollar. Si tu no tienes dinero, no pues canalizar los asuntos de Puerto Rico. Así que yo soy la que consigo los fondos. Yo, en estos cinco años en el Congreso, como él lo hizo en su momento, pero yo puedo decir que soy la comisionada residente que más fondos federales ha traído a Puerto Rico”, sostuvo González en una entrevista de fin de año con Metro Puerto Rico.

Según la funcionaria su experiencia previa en la Legislatura le brindó las herramientas para convertirse en la comisionada residente que más fondos federales ha conseguido para Puerto Rico. Así mismo, destacó que ha gestionado la visita de sobre 150 congresistas al archipiélago e impulsado visitas presidenciales.

“Yo no minimizaría la función del comisionado porque si yo no hubiera levantando los fondos, ni traído presidentes aquí, ni la legislación, no tuviéramos los fondos de Medicaid que por los pasados tres términos congresionales he asegurado que no haya un precipicio fiscal en Medicaid y ahora acabamos de aprobar por cinco años $19,400 millones que yo fui parte del acuerdo. Este fue el mismo acuerdo que hice en verano pasado y que ahora se refrendó por ambas cámaras legislativas. El gobernador tiene una función bien delicada, bien difícil de ejecutar, pero se construye cuando hay chavos. Si no hay chavos uno no construye la casa. Así que yo me siento bien orgullosa de poder financiar a través de mi función en el Congreso, miles de proyectos en Puerto Rico. Él hizo mi trabajo, así que él debería conocerlo”, afirmó González.

La semana pasada, Pierluisi dijo a Telenoticias que el trabajo desde la comisaría residente es bonito porque es conseguir fondos y anunciarlos, pero que la ejecución de los proyectos en cumplimiento con los requisitos federales es “otra liga”.

Jenniffer González pasa revista del 2022 La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aborda el tema del estatus, sus críticas a Alexandria Ocasio Cortez, entre otros asuntos de PR. (Javier López y Jeaneliz Cardona)

Precisamente, una de las críticas de la comisionada residente sobre los fondos asignados para la reconstrucción luego del huracán María hace más de cinco años ha sido la lentitud en poner la obra a correr. De hecho, coincidió con quienes plantean que puede haber un riesgo en el futuro de un requerimiento de devolución de fondos no utilizados.

“Yo veo riesgo hoy de que dinero que no se utilice es dinero que gobierno federal recupera”, dijo González. Planteó que de los sobre $11,800 millones asignados para el área energética, no se ha utilizado ni siquiera el 10 %. Vio lentitud en áreas como vivienda y carreteras. Por el contrario, destacó que en el área de puertos sí han avanzado los proyectos con fondos federales, así como en varios municipios.