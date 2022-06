Opinión de Jesús Manuel Ortiz: Lo verdaderamente importante

Las disputas álgidas son parte inherente de la dinámica política. En ocasiones, las mismas requieren de un llamado a la cordura para que no opaquen la visión de los involucrados y su obligación de enfocar su atención en los problemas que vive la gente a diario. Esta precisamente es la disyuntiva en la que se encuentra Puerto Rico. Actualmente, al igual que el resto del mundo, vivimos las consecuencias que la guerra al otro lado del mundo tiene sobre el precio de la gasolina, la comida y muchos otros productos de consumo y producción. En la isla, los consumidores enfrentamos además aumentos en el costo de la electricidad (con una solicitud de alza de 17% por parte de LUMA), el agua y hasta los peajes.

Pero la cosa no queda ahí. Puerto Rico ha registrado 310 mil casos de COVID-19 en los pasados 105 días, la criminalidad sigue en ascenso rampante, nuestro sistema de corrección y rehabilitación está en crisis, no arranca el plan de desarrollo económico integrado y el gobierno no puede garantizar la provisión de servicios esenciales. Esto sin hablar de las miles de familias que aún viven los estragos de los huracanes Irma y María ya que la reconstrucción de sus viviendas no arranca y la lentitud de los procesos burocráticos del gobierno federal y el COR3 impide que los municipios puedan ejecutar las labores que aliviarían a miles de familias.

Esta es nuestra realidad y requiere que todos nuestros esfuerzos estén dedicados única y exclusivamente a buscar alternativas para atender las verdaderas prioridades de la gente. No puede haber espacio para agendas particulares. Mi llamado es a poner nuestra atención donde realmente importa. El verbo fuerte o los titulares no le pagan la factura de luz, ni le llena el tanque de gasolina o la nevera a la gente. Todos los funcionarios electos tenemos la obligación de satisfacer las necesidades de los ciudadanos a quienes servimos. Trabajemos con seriedad, empatía, sosiego y honestidad para alcanzar las metas del Puerto Rico que todos queremos. Eso es lo verdaderamente importante.

