Opinión de Jesús Manuel Ortiz: Nuestro próximo paso hacia la Transparencia Gubernamental

Desde que comencé a laborar en el servicio público entendí que la única manera de elevar la confianza del pueblo en las instituciones gubernamentales era la apertura de sus procesos. Con esto, además de darle herramientas a la gente para observar de las transacciones públicas, combatimos directamente la corrupción gubernamental. Con esto en mente, nuestro primer paso fue encaminar la Resolución de la Cámara 199, de la autoría de este servidor y el compañero del Movimiento Victoria Ciudadana José Bernardo Márquez, para investigar la implementación y cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con la Ley de Datos Abiertos y la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

Nuestro segundo paso fue buscar la manera de abrir la discusión con la creación del primer Diálogo de Transparencia Gubernamental bajo la Comisión de Gobierno que presido. Dicho dialogo nos permitió, en una misma mesa y junto a directivos y miembros de los gremios periodísticos, entidades sin fines de lucro expertos en transparencia gubernamental, la academia, jefes y representantes de agencias gubernamentales y compañeros legisladores, discutir y llegar a acuerdos sobre cómo debe ser la política pública sobre el acceso a la información que genera el gobierno de Puerto Rico. Todos tuvimos la oportunidad de discutir un borrador de enmiendas a dichas leyes y afinarlo de manera que se pudiera radicar como un proyecto multipartidista. Así surgió el Proyecto de la Cámara 1303 que además incluye a Denis Márquez del PIP y a Jose “Che” Pérez del PNP.

Nuestro próximo paso son las vistas públicas de este proyecto. No sería sano, incluso pudiera ser contradictorio, el que este proyecto, por haber sido discutido abiertamente con los gremios y las organizaciones competentes en el tema, no se llevara a vistas públicas. Por esto, esta semana llevamos a cabo la primera vista pública sobre nuestro proyecto para garantizar el derecho a acceder información pública a la ciudadanía. Esto no se trata solamente de garantizar el acceso a la información pública, se trata además de procesos abiertos y de cerrar la mayor cantidad de puertas posible a la corrupción.

