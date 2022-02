Advierten sobre peligrosas condiciones marítimas

High risk of rip currents across most of the northern beaches of PR, and all the beaches of Culebra, Vieques and USVI today.

Riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas del norte de PR, y todas las playas de Culebra, Vieques y USVI hoy.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/FJ99lM6lGB