Comisionado NMEAD pide a los residentes pueblos con avisos de inundaciones que no estén en la calle

El comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, hizo un llamado a las personas que se encuentran en los municipios de Bayamón, Cataño, Guaynabo, Toa Baja, Carolina, San Juan y Trujillo Alto a evitar salir a la calle, ya que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió advertencia de inundaciones repentinas urbanas y de pequeños riachuelos en dichos pueblos.

“Hemos visto ya muchas vías inundadas y las condiciones del tiempo no están propensas para los conductores. Hacemos un llamado a tener prudencia, a tratar de no salir a la calle si no es necesario y mantenerse en lugares seguros en lo que pasan las fuertes lluvias”, dijo Correa Filomeno en declaraciones escritas.

Correa Filomeno exhortó a la ciudadanía a estar pendientes a los boletines de las condiciones del tiempo emitidas por el SNM.

“Si no tiene que salir, no salga”,añadió.

Recordó que las zonas operacionales del NMEAD están activadas para poder atender cualquier eventualidad. El Negociado mantiene comunicación constante con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de todos los municipios, los negociados del Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Guardia Costera y las policías municipales.

Para reportar cualquier emergencia, debe llamar o enviar un mensaje de texto al 9-1-1 para solicitar asistencia de las agencias correspondientes.