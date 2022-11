Agricultura y tecnología de la mano en Agropek

Ser agricultor conlleva pasión, perseverancia y lucha. Esas características acompañan a la agroempresaria Cindy Cruz y se suman a su visión sobre el uso de la tecnología en este campo profesional.

Cruz, dueña de Agropek, supo hace cerca de 10 años que necesitaba incluir la tecnología en su finca para poder continuar operando. En ese momento, las tareas propias del cultivo unidas a las administrativas y de supervisión se estaban convirtiendo en una carga muy pesada. Sabía que podía encontrar una herramienta tecnológica que la ayudara y empezó a buscar en las ferias de Estados Unidos dedicadas a los empresarios agrícolas. “Yo me sentía atrapada y presa de mi propia operación agrícola”, mencionó.

No obstante, su búsqueda no rindió resultados en esa ocasión. Las herramientas que le ofrecían eran muy costosas y no se ajustaban a negocios pequeños, medianos y/o familiares. Lo dejó en el aire, pero con la llegada de la pandemia del Covid 19 la administración del negocio se complicó. Por las limitaciones de las actividades presenciales, no podía ir a la finca presencialmente y dependía de mensajes y fotos para estar al día de la operación diaria de la finca.

Precisamente, esa dificultad provocó que ella y su esposo se unieran a un experto en tecnología para desarrollar una herramienta que les permitiera el manejo de datos y de asuntos administrativos de su finca de una manera óptima y práctica. De ese junte nació Abacrop, la que permite maximizar la producción y operación de la empresa, al tiempo que reduce mal uso de datos y/o pérdida de calidad. Con la ayuda de organizaciones que apoyan las innovaciones, logró obtener el fondo semilla para darle vida al proyecto.

Cruz aseguró que la herramienta surgió para el uso en su finca, pero en conversaciones con otros agricultores se dio cuenta que los demás la necesitaban también. Tomaron la decisión de ofrecer Abacrop a los demás, mediante una suscripción.

“Era nuestra solución, pero hablando con otros agricultores nos decían cómo podemos tener eso, lo necesito. Nos dimos cuenta de que nuestro dolor era el mismo que el de otros agricultores”, mencionó Cruz, cuyas fincas están en Peñuelas y Juana Díaz.

Para la agricultora, es necesaria la integración de la tecnología en la agricultura para crear fincas inteligentes, optimizar la producción y la administración.

“Abacrop es una herramienta digital que ya no es solo para mí, sino que está disponible para los agricultores que tengan necesidades similares… Es ver cómo sistematizo y optimizo todo”, añadió Cruz, cuya experiencia es una de las que se reseñan como parte de la iniciativa de Ram Convocatoria La Fuerza del Trabajo AgroTech, que ofrece sobre $80,000 en premios a un emprendedor que se encuentre innovando en el área de la agricultura.

Cruz enfatizó que en la agricultura hay que seguir evolucionando y buscando y creando soluciones que se adapten a las fincas pequeñas, medianas y familiares. Hay que seguir la lucha con compromiso y con la ayuda de la tecnología. Para más información: https://abacrop.com/