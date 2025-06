Cabernet con historia: Catena Zapata presenta en Puerto Rico su nuevo vino

“Cuando pruebo uno de nuestros vinos y lo primero que quiero hacer es cantar, sé que hemos creado una obra maestra”. Con esa sensibilidad entre lo técnico y lo artístico, el enólogo argentino Ernesto “Nesti” Bajda presentó en San Juan “Birth of Cabernet”, una de las creaciones más conceptuales de la bodega argentina Catena Zapata, y que llega por primera vez a Puerto Rico.

“Birth of Cabernet” es una narración líquida sobre el origen del Cabernet Sauvignon, con una etiqueta que representa —en palabras de Bajda— “una fábula ancestral con zorro, sirena y viajero”. Según la historia ilustrada en la botella, el Cabernet Sauvignon habría nacido del cruce natural entre Cabernet Franc (representado como un zorro) y Sauvignon Blanc (una sirena), dando vida a un hijo viajero que recorre el mundo.

“La etiqueta cuenta una historia, pero el vino también. Este proyecto nació de la inquietud de Laura Catena y su hermana Adrianna, una bióloga e historiadora que investigó las raíces genéticas de la uva. El resultado fue esta interpretación libre y poética del nacimiento del Cabernet”, relató.

Vino de altura, sin arrogancia

La añada 2021 —la primera de este vino— recibió puntajes comparables a los íconos históricos de la bodega. “Es un buen augurio”, afirmó el enólogo.

Este vino se elabora con Cabernet Sauvignon de los viñedos La Pirámide (Agrelo, 940 msnm) y Angélica Sur (Paraje El Cepillo, 1,100 msnm), junto a un pequeño porcentaje de Cabernet Franc. Criado entre 12 y 24 meses en barricas de roble francés, el vino destaca por su intensidad, estructura y taninos integrados, sin caer en excesos.

“No es un vino que grita”, dijo Bajda. “Tiene fuerza, volumen, intensidad... pero no es agresivo. Se expresa con elegancia y permite maridar con una gran diversidad de platos, incluso con preparaciones suaves o dulzonas”, destacó.

El Birth of Cabernet apuesta por la sutileza y el equilibrio. “En nuestras condiciones de altura, el Cabernet puede madurar lentamente, sin los aromas verdes típicos de zonas frías. La luz intensa en la montaña hace su trabajo: suaviza, limpia, y permite que la uva se exprese sin dureza”, explicó.

Una historia que se bebe y se cuenta

El vino no solo sorprendió en copa. Su etiqueta fue reconocida con el Best Design and Packaging Award en la London Wine Fair 2025 por su capacidad de fusionar historia, diseño y mitología.

“Lo que buscamos es interpretar la montaña: su luz, sus suelos, sus noches frías. Eso nos da vinos con identidad propia”, explicó Bajda.

Durante el evento —organizado por Méndez & Co.— también se sirvieron otras etiquetas icónicas de Catena Zapata, como el Malbec Argentino, el Nicolás Catena Zapata y el Nicasia Vineyard Malbec.