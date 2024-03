Sushi by Bou! presenta innovador concepto de omakase

Sushi by Bou! Sushi by Bou presenta dos menús de 12 o 17 cursos, brindando la oportunidad de adentrarse en un ambiente íntimo, concebido para acoger a un exclusivo grupo de hasta 12 personas.

Cuatro empresarios con una sólida trayectoria en la industria gastronómica, del entretenimiento y la vida nocturna, se unieron para traer el innovador concepto de omakase, Sushi by Bou! una innovadora experiencia gastronómica asiática que llega al Fairmont El San Juan Hotel en Isla Verde, donde los invitados disfrutarán de un estilo culinario japonés, mientras el chef selecciona y prepara cuidadosamente con una variedad de sushis, según los ingredientes disponibles en el momento, ofreciendo una degustación única y personalizada.

Fusionando su experiencia profesional y compartiendo una misma visión, Michael Sinensky y Richie Romero, los fundadores de Sushi by Bou y otros exitosos restaurantes, se han asociado a los reconocidos Shimmy McHugh, propietario de Brava y a Paco López, presidente de No Limit Entertainment. De esta forma se conformó un equipo exitoso, pilar fundamental para el éxito de este nuevo proyecto.

Sushi by Bou presenta dos menús de 12 o 17 cursos, brindando la oportunidad de adentrarse en un ambiente íntimo, concebido para acoger a un exclusivo grupo de hasta 12 personas. Esta configuración crea una dinámica interactiva con el chef, generando una vivencia gastronómica cautivadora y fluida, en donde cada platillo se va presentando con su particular cadencia. La visita al restaurante se eleva a un grado de excelencia, pues además de la atención individualizada del chef, los invitados tienen el privilegio de disfrutar de los servicios de su propio mixólogo experto en la elaboración de la mejor coctelería, acompañado de un anfitrión privado para satisfacer cada necesidad y deseo. Vivirás la sensación de una fiesta privada de lujo en la familiaridad de tu lugar predilecto.

Los ingredientes provienen de todo el mundo, mayormente de los océanos de Japón y de los famosos mercados de pescado en Tokio, garantizando un alto estándar de excelencia.

Por lo tanto, cada pieza de sushi se prepara adaptándose a los ingredientes existentes en ese momento, haciendo que cada visita sea un encuentro diferente y refinado.

El menú también ofrece handrolls y algunas opciones a la carta, incluyendo postres como el codiciado helado mochi, cocteles artesanales, highballs, sake importado, flights de sake y una selección de cervezas japonesas. Omakase, que se traduce como “lo dejo en tus manos”, le permite a los chefs guiar a los invitados a través de una selección exclusiva y personalizada.

“Lo importante es que cada vez que nos visiten tendrán una experiencia completamente diferente”, expresó Michael Sinensky quien es fundador de Simple Venue un grupo de hotelería y gastronomía especializado en microrestaurantes que conectan conceptos de alimentos y bebidas con lugares de clase mundial.

“Es un placer contribuir a la vibrante oferta gastronómica de Puerto Rico, en donde tanto los locales como los visitantes valoran nuevos conceptos. Es un honor traer Sushi By Bou a un destino tan icónico como Fairmont El San Juan Hotel. No hay mejor lugar para presentar nuestro sushi y nuestra marca que en un lugar tan emblemático en Puerto Rico”, explicó su fundador Michael Sinensky.

Sushy by Bou se encuentra a tan solo pasos del conocido lobby, como un tesoro oculto o un speakeasy de moda que todos desean descubrir, para conocer su personalidad única y continuar la diversión experimentando una nueva forma de entretenimiento. Mantiene el encanto de los elementos arquitectónicos del hotel, pero con un toque moderno y refinado gracias a sus muebles, diseño e iluminación.

Cada una de sus localizades alrededor del mundo se caracteriza por un diseño interior y un tema diferente y exclusivo, pues es adaptado a la personalidad del entorno donde se encuentran. De esta forma, el espacio en Puerto Rico emana un aire divertido, jovial y lleno de energía, con murales vanguardistas diseñados por artistas locales como Ismo, Algarín y Richie Rich POV, creando una sala de exhibiciones en todos sus espacios.

“Tendremos una galería de arte secreta que funcionará también como nuestro salón privado para cocteles y eventos íntimos. Será un paraíso para artistas emergentes en donde podrán vender y exhibir sus obras”, abundó Sinensky quien ya había trabajado en Puerto Rico junto a Shimmy McHugh produciendo el primer concierto de 50 Cent en el 2002 y colaborando en espectáculos para Eminem, Missy Elliot y Busta Rhymes.

Veinte años más tarde el destino los une para llevar a cabo este proyecto. “Estoy encantado de colaborar nuevamente con Michael después de haber dejado juntos una marca en la historia del entretenimiento en Puerto Rico hace dos décadas. Estoy seguro de que el público puertorriqueño quedará fascinado con esta forma innovadora de entretenimiento. Marc Anthony me lo había recomendado, y tenía razón. Fue una agradable sorpresa descubrir que era de mi amigo Michael”, dijo Shimmy.

Sushi By Bou fue creado por SimpleVenue, dedicado a la hotelería y restaurantes con sede en Nueva York. Durante los últimos años, SimpleVenue ha marcado una huella en los Estados Unidos abriendo varios conceptos innovadores de sushi, todos especializados en la experiencia de omakase.

Sushi By Bou estará abierto los lunes de 6:00 a 11:00 pm, jueves de 6:00 a 11:00 pm, viernes de 6:00 pm a 1:00 am, sábados de 5:00 pm a 2:00 am y domingos de 5:00 a 11:00 pm. Para más información o hacer reservaciones, visite sushibybou.com

Sushi by Bou tiene localidades en Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Florida. Pronto abrirá sus puertas en Washington DC y Filadelfia.