Relajación, diversión y buena gastronomía en el Fairmont

Fairmont El San Juan Hotel, que ha sido reconocido como el hotel #1 en El Caribe y Centroamérica por el Reader’s Choice de Condé Nast Traveler en la categoría de Caribe y Centroamérica, y unos de los mejores hoteles en Puerto Rico por Travel + Leisure, armoniza en su entorno la más bella naturaleza, la diversión, buena mixología, gastronomía, habitaciones remodeladas y una constante agenda de entretenimiento.

El resort ubicado en la galardonada playa de Isla Verde, se confabula con la energía vibrante de la ciudad y la tranquila vista al mar. En cada uno de sus rincones cautiva a sus huéspedes con la hospitalidad isleña, su decoración llena de historia, gastronomía innovadora, proximidad a los mejores lugares para visitar en San Juan y una emocionante vida nocturna inspirada en los grandes momentos de la vida.

Su oferta culinaria comienza con Caña, en donde se celebra el San Juan de ayer y de hoy, en una cocina internacional preparada con los ingredientes locales más frescos. Sus platos expresan a la perfección los auténticos sabores puertorriqueños, complementados con innovadores cócteles isleños.

Caña ofrece la opción de la agradable terraza cubierta para disfrutar de un ambiente acogedor con vista a la piscina, o en el interior del restaurante para disfrutar de una experiencia encantadora. Además sirve desayuno, almuerzo y cena todos los días incluyendo brunch buffet los domingos, con la opción de mimosas y bloody marys ilimitados.

Si la ocasión merece una experiencia elevada, también se encuentra Riva, con un menú de tendencia mediterránea al estilo fine dining y Meat Market San Juan, un steakhouse de excelente categoría. Una comida más casual puede disfrutarse en Il Sole Trattoria con un menú tradicional italiano o a la orilla de la piscina en Banyan Tree Grill. También en El San Juan Beach Club en el área de las piscinas y cabanas se selecciona de un menú perfecto para saborear al sol y en traje de baño. El café del día se encuentra en Starbucks o en El Bistro con deliciosas opciones de confitería. Para disfrutar de un ambiente festivo junto al entretenimiento en vivo de The Lobby, puedes escoger un menú de sushi y tapas para acompañar la coctelería.

Como un compromiso con la diversión y la elegancia, siendo un referente de entretenimiento en Puerto Rico, The Lobby ofrece la algarabía de un programa musical diario de primera categoría. El ambiente se llena de energía con el sabor de las notas del jazz, boleros y hasta música bailable. Ubicado en el vestíbulo también se encuentra Foxwoods El San Juan Casino para brindar al jugador local y turista nuevas experiencias de juego y entretenimiento a través de sus 306 máquinas y 14 mesas de juego de Blackjack, ruleta y topos, entre otros.

Fairmont El San Juan Hotel

Fairmont El San Juan Hotel presenta un nivel de alojamiento de lujo con sus elegantes habitaciones, diseñadas por la firma internacional destacada en hotelería Jeffrey Beers International. Estas incluyen los Oceanside o Oceanview Villa Rooms, los Banyan Bungalows en honor al árbol centenario de su jardín, las habitaciones Poolside Villa Rooms y la espectacular El San Juan Presidential Suite con una impresionante vista de la playa y la ciudad; así como la Casa Del Mar Villa, una residencia de dos pisos ubicada en el centro de las facilidades exteriores. De esta forma, la hospedería ofrece una magnífica selección de habitaciones escondidas entre exuberantes jardines, junto al legendario árbol Banyan de 300 años, frente a las piscinas, junto al mar o con ventanales de techo a piso para disfrutar la vista. Cada habitación está diseñada para fluir a la perfección dentro del entorno tropical que la rodea. Además de los elementos naturales del diseño, la tecnología moderna está integrada en todas las habitaciones, lo que hace que la estadía de los huéspedes sea lo más sencilla posible.

Fairmont El San Juan Hotel

Para complementar las estadías, los huéspedes tienen la oportunidad de visitar la exclusiva galería de compras The Shops, o de sentirse inmersos en la naturaleza que los rodea a nivel físico y emocional reservando clases de bienestar y majestuosos tratamientos en el Well & Being Spa and Fitness o utilizando las facilidades del gimnasio de tres pisos state-of-the-art, las canchas de deportes o la piscina W&B. Para relajar su cuerpo y alma, lo mejor es optar por un tratamiento facial o corporal en el Spa, localizado en el décimo piso.

Fairmont El San Juan Hotel acoge miles de turistas cada año para demostrarles lo precioso que es Puerto Rico, pero sobre todo reciben cientos de parejas y familias locales que deciden hacer del hotel su destino para las mejores vacaciones.

Para más información, calendario de actividades y reservaciones puede visitar elsanjuanhotel.com