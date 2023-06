Tres empresarias puertorriqueñas al frente de conocida empresa internacional de belleza

La compañía internacional de belleza Nexxt Beauty, dirigida por el empresario Bogac Onur, contrató recientemente a tres empresarias puertorriqueñas para dirigir y establecer las estrategias en el manejo del negocio en el Caribe y los Estados Unidos. Se trata de Bárbara Aponte, Global VP of Sales and Marketing; Reinaliz Colón, Business Growth and Development for Hispanic Market, y Shakira Torres, Business Growth and Development for USA.

Diseñador Juan Carlos Collazo presenta su primera colección para hombres en San Juan Moda

Las tres ejecutivas boricuas trabajaron en el pasado para importantes empresas de belleza en Puerto Rico y Estados Unidos. La compañía, que llegó a Puerto Rico en marzo, incorpora al mercado sus productos innovadores y de alta calidad con la idea de promover una nueva plataforma que ofrezca oportunidades de desarrollo para todas las personas que deseen emprender su propio negocio en la venta directa de productos de belleza. “Estamos muy contentas por esta oportunidad. La idea es que familias en la isla adquieran las herramientas necesarias para iniciar con éxito un negocio propio. Hoy en día, tanto mujeres como hombres enfrentan muchos retos económicos. A veces buscan hasta un segundo y tercer trabajo para sacar a su familia adelante. Nuestro compromiso es que conozcan esos pasos necesarios para lograr una estabilidad económica, sin dejar de tener calidad de tiempo para su familia y oportunidades de crecimiento”, sostuvo Aponte.

Por su parte, Colón aseguró que Nexxt Beauty es una empresa sólida para esas mujeres y hombres que deseen hacer un negocio en la industria de la belleza.

“Cada vez son más las personas que buscan un trabajo que se adapte a su estilo de vida, que sus ingresos sean ilimitados, que manejen su propio horario, que reciban formación continua y evolucionen”, dijo Colón.

Por otro lado, Torres explicó que “el plan de compensación de Nexxt Beauty es atractivo. No es necesario incurrir en gastos operaciones y las personas pueden trabajar desde cualquier lugar”.

Durante los próximos meses se celebrarán diversos eventos en Puerto Rico, libre de costo, para que las personas se capaciten y puedan iniciar su negocio, ya sea vendiendo productos de calidad o construyendo su equipo.

Nexxt Beauty cuenta con productos de belleza sofisticados y creados con los más altos estándares de calidad. Además, son veganos y no probados en animales. En tan poco tiempo la empresa ya cuenta con más de 500 socios de belleza en Puerto Rico capacitados y adiestrados.