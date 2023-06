Diseñador Juan Carlos Collazo presenta su primera colección para hombres en San Juan Moda

El diseñador boricua Juan Carlos Collazo presentó la semana pasada, su primera colección dirigida solo para hombres, llamada “Homens”, en la pasarela del evento San Juan Moda.

En sus 20 años de experiencia como diseñador, Collazo se ha especializado en el diseño y confección de piezas para mujeres. Aunque ha trabajado en la elaboración de ropa para hombres en sus pasadas propuestas, “Homens” es la primera colección que dedica exclusivamente a la moda masculina, saliendo así de su zona de confort.

Amante de los atardeceres e inspirado en la costa brazileña a tono con la temporada, Juan presentó una colección muy ecléctica de estilo resort, la cual utiliza el color del mar, la arena, las palmeras y el cielo. Enmarcada en la elegancia que caracteriza su estilo, la propuesta incluye desde trajes de baño hasta conjuntos casuales y usa textiles diversos, frescos y de distintas texturas.

En “Homens”, el diseñador fusionó efectivamente su sello principal Juan Carlos Collazo Couturier, con su otra marca Caribeños, la cual se ha destacado por la confección de bikinis y piezas de verano. Collazo logró un desfile de 26 cambios, en los cuales reflejó de forma acertada la tendencia cosmopolita que se percibe en una de las playas más famosas y concurridas del mundo, Ipanema.

“Durante los pasados 20 años he tenido la oportunidad de diseñar algunas piezas para hombres, pero nunca han sido las piezas principales de mis propuestas. En la pasada colección Spy Games, incluí varios conjuntos para hombres y ese proceso creativo fue de mucha satisfacción para mí, tras ver el resultado. De igual forma, la acogida del público me sorprendió y fueron muchas las personas que pidieron que aumentara mis creaciones en esa línea”, sostuvo Collazo.

“Aunque estoy convencido que la creatividad no tiene género, luego de esa experiencia decidí aventurarme y salir de mi zona de confort, presentando una colección completamente de moda masculina, como lo es ‘Homens’. Arriesgarse y asumir retos no siempre es un proceso fácil, pero durante estos pasados meses he aprendido sobre el mercado, las técnicas y tendencias, pero sobre todo he quedado satisfecho con esta nueva colección. Estoy seguro que esta colección será del agrado del público y marcará un giro en mi carrera”, añadió.

Juan Carlos ha participado siete veces en San Juan Moda con sus colecciones “Holograma” (2015), “Driada” (2015), “Aquarium” (2018), “Reflejos del Desierto” (2019), “Mambo Cabana” (2021), “Spy Games” (2022) y “Homens” (2023).

Tras la dicha pasarela, el puertorriqueño prepara su nueva colección, la cual dará a conocer en los próximos meses.

Además, ha realizado pasarelas en eventos como: San Juan Moda West Edition; Puerto Rico. West Fashion Week; Puerto Rico, Puerto Rico Fashion Inn, El Paso Fashion Week; Texas, Doral Fashion Week; Miami y San Juan Moda; Miami.

Asimismo ha preparado creaciones para candidatas que compitieron en Miss Universo, Teen Universe, Miss Universe Puerto Rico, Miss Grand International, Miss World, Miss Supranational y Miss International.