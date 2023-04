Más carnes a la brasa en el nuevo menú de La Central by Mario Pagán

La Central by Mario Pagán

El restaurante La Central by Mario Pagán, ubicado en DISTRITO T-Mobile, presenta una renovada propuesta gastronómica que tiene como centro el carbón y la brasa, desde una cocina abierta y dinámica, donde se confecciona un exquisito menú.

Una variedad de sabores se incorpora al menú que integra alternativas livianas, platos fuertes, variedad de cortes de carnes, opciones para compartir, salsas y acompañantes; confeccionados con ingredientes en su mayoría locales y de la más alta calidad, e inspirados en la cocina y la cultura de Puerto Rico. Así también, la barra remoza su oferta con nuevos y creativos cócteles.

“Para nosotros en La Central es importante mantenernos creando y desarrollando propuestas innovadoras que resulten atractivas para el público. Es por eso que estamos muy entusiasmados con el balance y la versatilidad que hemos conseguido con la transformación de nuestro menú; sin alejarnos de la esencia de nuestra cocina puertorriqueña que se eleva con los elementos insignia de La Central: el carbón, la brasa y el ron. Sabemos que serán muchos los paladares que se deleitarán con los nuevos platos, y ya estamos listos para recibirles”, dijo el Chef Mario Pagán.

“La Central es un restaurante en el que todos pueden encontrar sabores y alternativas para complacer sus gustos. Hemos logrado crear un ambiente especial al crear una versión única y moderna al estilo ‘steakhouse’ , que es además orgullosamente puertorriqueño. Nuestra cultura está presente en los ingredientes y en el dinamismo de una cocina viva y única en su clase, que permite a quienes nos acompañan atestiguar el proceso creativo de primera mano. Estamos deseosos de recibirles y de que prueben los nuevos platos del menú”, añadió Chef José Cruz.

La Central by Mario Pagán

La experiencia multisensorial que provee La Central inicia con el monumental alambique que recibe a los visitantes, alrededor del cual ubica la barra principal y desde donde se aprecian las brasas encendidas en un gran asador; concepto único en el área metropolitana.

A la barra llegan nuevas y refrescantes creaciones de la casa bajo el nombre de ENCIENDE como el Jardín de Edén hecho con ginebra, pepino, Crème de Violette y jugo de lima; y El Cortadito con ron añejo, espresso y licor de cacao y Mete Caña con ron añejo, tamarindo, jugo de limón y claras de huevo.

Para acompañar los cócteles, una cerveza o un buen vino, La Central presenta los PASA PALO, una selección de tapas que incluye Beef Sliders con queso fontina, aioli de cebolla dulce y ajo negro en pan brioche, Short Rib Montadito en alcapurria con aioli de ají́ dulce y cilantro; y el Beef Carpaccio Tostada hecho en tostadas de pan de masa madre, con rub de café, crema de rábano picante y pecorino, chalotes en escabeche con coles de Bruselas y vinagreta de trufa.

La Central by Mario Pagán

PA’ ARRANCAR se llama la sección de ensaladas y aperitivos, la que bajo TE QUIERO VERDE presenta ensaladas como la de Batata en su Almíbar con burata, quinua crujiente, berro y aceite de oliva; y la Steak Cobb con queso local frito, tomate al carbón, chalotes crujientes con aguacate, huevo, bistec y chimichurri.

Dentro de LA QUE ALUMBRA los aperitivos son Tuna Tartare Criollo hecho con manzanas verdes, alcaparras, soja blanca, aguacate, cilantro y chalotes en escabeche servido con chips de malanga; y el Bacon Steak glaseado de ron, escabeche de ají local y coles.

El menú, además, suma una selección de CRUDOS como caviar con tostones y crema fresca, cóctel de camaronas al carbón con aceite de ajo, hierbas y salsa de cóctel; ostras en su concha con mignonette; y ensalada de pulpo con cebolla roja, escabeche de ajo, alcaparras, pimientos, cilantro y repollo acompañada de arepitas.

Casi la totalidad de los platos en el menú de La Central tienen su paso por la brasa y el carbón, donde alcanzan su expresión máxima. En la sección DEL CARBÓN A LA MESA se presentan cortes como el filete de carne de 7 o 12 onzas, la picanha, el Prime New York, el Rib Eye y el costillar de cordero con rub de café. Para compartir, también incluye, el Chateaubriand de 30 onzas y el Porter House de 32 onzas.

A los cortes de carne puede añadírsele mantequilla de trufa negra; camarones al carbón con ajillo de achiote, o foie gras; y PA’ MOJAR se ofrece un plato de salsas que incluye la bernaise, de mantequilla marrón, gorgonzola y miel, chimichurri de orégano y ají, y jus natural de carne.

La Central by Mario Pagán

A los platos principales se integran dos favoritos del mar: rabo de langosta al carbón en una reducción de bisque de langosta y limón; y vieiras con hinojo y maíz rostizado con Serrano crujiente servido con funche del siglo 21.

POR EL LADITO, y para acompañar los platos principales, se añaden al menú: espárragos al carbón, zanahorias heirloom con jengibre, papas crushed con queso parmesano, coliflor gratinado, setas a la brasa y pegaíto a caballo hecho con arroz con longaniza crujiente, aioli picante y huevo frito.

En el postre, ¿A QUIÉN LE AMARGA?, trae a sus alternativas un bizcocho de queso y guayaba con helado de mascarpone, ideal para culminar una comida de forma memorable.

La Central by Mario Pagán

“En Distrito T-Mobile continuamos innovando y ampliando nuestras ofertas, tanto de entretenimiento como gastronómicas, y tal es el caso del nuevo y delicioso menú que presenta La Central by Mario Pagán. Desde que abrimos nuestras puertas en el 2021, DISTRITO T-Mobile se ha convertido en el punto de encuentro predilecto para el público local y para nuestros visitantes del extranjero. Este año queremos continuar brindando experiencias diferenciadas y atractivas, junto con una propuesta cultural diversa, para todos los públicos.” dijo Francisco Mariani, gerente general de DISTRITO T-Mobile.