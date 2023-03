Subway integra el sabor puertorriqueño con el pan sobao

Con el compromiso de innovar y apoyar productos locales hechos en Puerto Rico, Subway®, la cadena de sándwiches más grande del mundo, utilizando el eslogan “Con el toquecito de aquí”, anuncia que, en colaboración con Los Cidrines, incorpora el pan sobao a su menú de alternativas de pan en todos sus restaurantes de la isla.

“Subway lleva muchos años trabajando en colaboración con Los Cidrines en Puerto Rico, y esta nueva iniciativa nos permite ofrecerles a nuestros clientes este pan tan emblemático de la cultura puertorriqueña,” dijo José Vázquez, vicepresidente de Subway en Puerto Rico. “Este es nuestro lanzamiento más importante y significativo del año y una nueva forma de llevar nuestros deliciosos subs al próximo nivel, en alianza con Los Cidrines, para satisfacer el paladar de nuestros clientes puertorriqueños.”

Con esta integración, se añade al menú de Subway una nueva proteína ganadora entre los puertorriqueños, el pernil, que le permitirá a la marca ofrecer dos nuevas recetas. Los consumidores tendrán la opción de elegir entre el nuevo sub cubano, nuevo sub de pernil, o su sub favorito en el pan sobao sin costo adicional. Asimismo, estará disponible el Sobao Pack, con lo que el consumidor tendrá la oportunidad de seleccionar, de las nuevas recetas, un sub de 6 pulgadas, un acompañante entre papas waffle o galleta, y bebida de 16 onzas o botella de agua, por tiempo limitado.

“Estamos bien entusiasmados por la integración de nuestro Pan Sobao de Cidrines en Subway. Una oportunidad espectacular que se le ofrece a todos los consumidores que disfrutan de ese sabor dulce y auténtico de Puerto Rico. Tenemos muy buenas expectativas con esta iniciativa y sabemos que esta nueva integración será exitosa,” señaló Guillermo Cidre, Gerente General de Los Cidrines.

Esta nueva iniciativa de Subway® forma parte de su compromiso con proveer opciones innovadoras y de calidad a sus comensales puertorriqueños, así como de apoyar el comercio local. La integración del pan sobao en su menú es una muestra más de la adaptación y el enriquecimiento continuo del legado culinario puertorriqueño.

Subway Puerto Rico, de cara al 2023

En Puerto Rico, Subway® ha experimentado un crecimiento de altos doble-dígitos en sus ventas durante los primeros dos meses del año en comparación con el mismo período del año 2022. Con una estrategia enfocada en impulsar el crecimiento de la marca con productos frescos y saludables como ingredientes principales, y la innovación al integrar nuevos sabores, Subway® tiene como propósito continuar deleitando el paladar puertorriqueño y alcanzar un crecimiento de dobles-dígitos constantes para todo el año 2023 en la isla.