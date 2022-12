¿Eres amante del albariño? Pues en Navidades podrás brindar con burbujas de Rías Baixas

Si eres de las personas que no lo piensan dos veces a la hora de pedir vino blanco para optar por un albariño, estas Navidades podrás brindar con los burbujeantes Espumosos de Calidad de la Denominación de Origen (D.O.) Rías Baixas.

Se cumple una década desde que en la Navidad de 2012 se comercializaran por primera vez los Rías Baixas Espumosos de Calidad, una categoría cuya presencia se está expandiendo en Puerto Rico gracias a su chispa y frescura, pero, más que todo, al protagonismo de la albariño, la variedad blanca de España que más consumen los puertorriqueños.

Aunque no los primeros vinos espumosos elaborados en Galicia, los Rías Baixas Espumosos de Calidad sí fueron los primeros vinos de este estilo embotellados en esta comunidad al amparo de una denominación de origen, la DO Rías Baixas, con garantía de calidad y procedencia.

Desde fines del siglo XIX algunos bodegueros hablaban de hacer “cava albariña”, una premonición de lo que vendría décadas después para seguir forjando nuevos paradigmas a una uva con nobleza, afrutada, muy aromática y con muy buena acidez, que la hace apta para elaborar blancos de clase mundial y también sabrosos espumosos, ideales para los brindis de celebración en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Los espumosos de la DO Rías Baixas se elaboran predominantemente a partir de la variedad de uva albariño, creando el vino base a usanza de los cautivadores blancos de la denominación. Éstos luego se someten a una segunda fermentación en botella, de manera idéntica a cómo se elabora el champán, y un mínimo de nueve meses de envejecimiento antes del degüelle. Hay tanto espumosos monovarietales como plurivarietales, siempre utilizando en los ensamblajes variedades de uva autóctonas, por las que apuesta íntegramente la DO Rías Baixas en la elaboración de sus vinos.

En Puerto Rico hay propuestas de subzonas diversas, monovarietales de albariño o blends, y con distintos tiempos de crianza, lo que propicia una diversidad de perfiles en la oferta disponible en nuestro mercado, donde se consiguen desde burbujeantes más frescos y ligeros a otros más estructurados. Los Rías Baixas Espumoso de Calidad tienen distintos niveles de dulzor, brut o brut nature, lo que también confiere a los espumosos de la DO Rías Baixas una sobresaliente aptitud gastronómica, válida para acompañar un menú de principio a fin, quesos incluidos, y muchos manjares afines con las festividades de Fin de Año como las morcillas, las uvas o el caviar.

Entre las marcas de Rías Baixas Espumosos de Calidad disponibles en Puerto Rico se encuentran Cinco Islas Oro, Danza, Sensum Laxas y Señorío de Rubiós. Mar de Frades, Martín Códax y Paco & Lola Lola Brut pronto se incorporarán a este inventario de burbujas.

En esta época festiva, descubre lo mejor de dos mundos, las burbujas y el albariño, y considera verter en tu copa Rias Baixas Espumosos de Calidad para brindar por una Feliz Navidad y un Próspero Nuevo Año 2023.

¿Dónde conseguir?: Cinco Islas Oro (Aficionados Wine & Spirits), Danza (Plaza Cellars-La Boutique du Vin y The House), Sensum Laxas (El Almacén del Vino de B. Fernández y The House), Señorío de Rubiós (Sabrina Wine & Spirits y The House). Próximamente Mar de Frades (El Hórreo de V. Suárez), Martín Códax (La Enoteca de Ballester) y Paco & Lola Lola Brut (Plaza Cellars-La Boutique du Vin).