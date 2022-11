Estrellas Michelín como sello de prestigio

Si bien obtener el reconocimiento de estrellas Michelín es un gran logro para cualquier restaurante, mantener el nivel de prestigio también supone una gran presión para los cocineros que los representan.

Pero, ¿qué son las estrellas Michelín? Se refiere a una guía turística y gastronómica creada por la compañía automotriz homónima, que califica a los restaurantes de acuerdo a la calidad, creatividad y cuidado que tienen con los platos que sirven al comensal.

Las estrellas Michelín son el “sueño anhelado” de los chefs en todo el mundo. Sin embargo, no existen chefs con estrellas Michelín porque las estrellas no las reciben personas sino los restaurantes en función de la calidad de la comida que sirven. La guía se actualiza cada año y, aunque los restaurantes pueden perder sus estrellas si cierran durante el año de evaluación, no las pierden si el chef se va, incluso si ocurre poco después de que se publique una nueva guía, siempre que haya continuidad en la calidad culinaria.

Cada estrella representa un valor y los restaurantes pueden estar galardonados hasta con tres estrellas Michelín:

Obtener una estrella significa que es muy satisfactorio en su categoría y el restaurante tiene fama nacional. Conseguir dos es tener calidad de primera clase en su tipo de cocina, con reconocimiento mundial y la recepción de comensales internacionales. Alcanzar la tercera es sinónimo de una cocina excepcional, de encontrarse entre los mejores del mundo, tanto como para justificar un viaje solamente para comer en ese lugar.

Otro dato que es preciso destacar es que el lugar no tiene que ser un restaurante de estilo fine dining para ser reconocido por Michelín.

Puerto Rico no está considerado por la Guía Michelín, empero hay cocineros que han logrado tal distinción para sus restaurantes, fuera de Puerto Rico. Recientemente el restaurante Casa Mono ubicado en la Ciudad de Nueva York —cuya cocina es liderada por el chef puertorriqueño Jonathan Meléndez— obtuvo una nueva distinción Michelín, reconocimientos que mantienen desde el 2009.

El puertorriqueño Juan José Cuevas, chef ejecutivo del restaurante 1919 del Condado Vanderbilt, también ha estado al frente de restaurantes con estrellas Michelín, en Francia y España.

“Hay otras listas bien famosas pero no hay duda que la distinción Michelín es uno de los reconocimientos más grandes que un restaurante puede recibir. Definitivamente suma un gran prestigio para el establecimiento, pero también es un gran responsabilidad porque según se otorga lo pueden quitar. Para los chefs esto significa una presión bien grande porque una vez los sitios caen en la lista, los van a seguir inspeccionando anualmente”, consideró Cuevas.

De hecho, Cuevas laboró en el restaurante Alain Ducasse at The Essex House, del reconocido chef francés que ostenta una veintena de reconocimientos Michelín.

“No tenemos claro por qué Puerto Rico no está considerado por la guía Michelín. Quizás por razones de territorio o porque no hemos entrado en el Comité Iberoamericano de Gastronomía que incluye a varios países. Por alguna razón Puerto Rico no ha entrado”, explicó el chef Elvin Rosado, coach del Equipo Culinario de Puerto Rico.

No obstante, a través de los años Puerto Rico ha sido ampliamente reconocido por el talento y gastronomía de calibre mundial.

Para consultar la Guía Michelín acceda: https://guide.michelin.com/en

