Relatos de sobrevivientes | Melissa Vega: Nadie conoce tu cuerpo como tú

Melissa Vega, sobreviviente de cáncer de mama, tiene un mensaje para las mujeres, especialmente las jóvenes: deben ser conscientes de sí mismas.

En verano del 2021 sintió una masa pequeña en uno de sus senos. A Melissa, de 33 años, los médicos le dijeron que se veía saludable y que, por su edad, no debía preocuparse, pero ella sentía algo raro, así que insistió.

En septiembre de 2021, le diagnosticaron cáncer de mama metaplástico en el seno derecho, un tipo de cáncer agresivo. Pasó por una cirugía para remover el tumor, 16 quimioterapias y radioterapia.

“Lo manejé bastante bien, pero, a la misma vez, no deja de ser una incertidumbre”, dijo Melissa, quien es patóloga del habla.

Fue un proceso difícil y acelerado desde el principio, pero contó que fue cuando terminó la quimioterapia que sus miedos se potenciaron debido a la incertidumbre de lo que pasaría después.

Aunque sigue monitoreándose, ya está libre de cáncer y aseguró que lo más que desea es ayudar a otras. “Y más me interesa ayudar a jóvenes porque, aunque cada día vemos más diagnósticos en menores de 30 años, siento que todavía no tenemos todos los recursos posibles. Es como las campañas en octubre, sí concientizamos, pero es algo que no debe ser solo en octubre”, defendió Melissa.

En su caso, le salvó la vida haber sido consciente de lo que sentía su cuerpo y haber atendido la situación rápido, ya que, de lo contrario, el panorama hubiera sido otro.

“A mí me salió hasta la genética negativa. No tengo ni los genes de cáncer de seno ni las otras variantes. Me salió todo negativo. No porque pienses que es genético, no te pueda pasar a ti”, destacó.

El cáncer de seno suele estar plagado de narrativas de dolor y tragedia, y, sin duda, es un proceso de muchísimos desafíos personales y familiares. Pero también hay historias de esperanza, de amor, de liberación y de vida que bien balancean esas imágenes tradicionales.

Las historias de Saribel Matienzo, Elsa Victoria Lavergne Beauchamp y Melissa Vega son ejemplo de otras caras del cáncer. En sus respectivos procesos, estas mujeres narran cómo tomaron control sobre sus vidas, cómo triunfaron aún en tiempos grises, y cómo confiar en la voz del cuerpo y en la capacidad individual les ayudó a salvar sus vidas.