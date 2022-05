Con nuevo Chef Ejecutivo el Centro de Convenciones y el Antiguo Casino de Puerto Rico

El experimentado chef puertorriqueño Mario E. Rivera acaba de estrenarse como nuevo chef ejecutivo del Centro de Convenciones y el Antiguo Casino de Puerto Rico. Rivera cuenta con dos décadas de trayectoria profesional, un destacado bagaje multicultural y una filosofía de trabajo dirigida a la sostenibilidad de la cocina global internacional. Como promotor de la visión de “Farm to Table”, el Chef procura utilizar la mayor variedad de productos locales de calidad suprema, los cuales gusta destacar al confeccionar gastronomía creativa y de fusión para los comensales.

“Hace 20 años me fui de Puerto Rico para adelantar mi carrera como chef y demostrar que un chef/empresario puertorriqueño puede ser tan grande como cualquier otra estrella culinaria conocida globalmente. Regresar a Puerto Rico a trabajar con el Centro de Convenciones y el Antiguo Casino es una gran oportunidad para estar cerca de mi familia y aportar para dar a conocer a Puerto Rico como un destino turístico y culinario de clase mundial. Cuento con un equipo élite de personas unidos para crear y construir cosas mejores que apoyen el desarrollo económico de nuestro país. He podido percibir que el Distrito de Convenciones tiene la capacidad única de generar un impacto económico y un ofrecimiento completo a nuestros visitantes y me siento bendecido de poder ser parte del equipo. Es un honor más allá de lo que uno podría soñar”, expresó el nuevo Chef Ejecutivo, el cual está entrenado en Cocina Clásica Francesa, especializado en Gastronomía Internacional y la reconocida cocina de Fusión.

Graduado de la Escuela Hotelera de Puerto Rico, Rivera emigró y fue formado por chefs de alto perfil de la gastronomía estadounidense, europea, india, oriental y latinoamericana. Estuvo en el mediano oriente con las Fuerzas Armadas y posteriormente trabajo como Chef del secretario de Defensa de los EEUU, así como en el Banco Mundial en la Capital Federal. Durante su trayectoria, profesional, Rivera obtuvo capacitación en todos los aspectos del servicio multitudinario de alimentos para incluir técnicas clásicas, gastronomía creativa de fusión y el desarrollo de menús de alta cocina. Regresa a su país con la visión de contribuir con su talento y liderazgo en tan importante escenario como lo es el Centro de Convenciones y el Antiguo Casino de Puerto Rico, para ayudar a posicionar a la isla como un destino de negocios, turismo y entretenimiento para grupos y convenciones, con el propósito de impulsar el desarrollo económico. A tales efectos, el Chef Rivera ha rediseñado el menú de ambas facilidades para ampliar el ofrecimiento culnario asegurando siempre que todos los parámetros de VenueShield® son parte de los protocolos de desinfección constante en la cocina para garantizar la seguridad de empleados y visitantes.

“Nos entusiasma mucho la llegada del chef ejecutivo Mario Rivera a nuestro equipo de trabajo. Estamos convencidos que sus conocimientos y experiencia adquirida durante su amplia trayectoria profesional contribuirán a que lidere con éxito las actividades y servicios bajo su cargo”, expresó Jorge Pérez, CVE, gerente regional de ASM Global, empresa encargada de la administración del Centro de Convenciones, el Antiguo Casino, el Coca Cola Music Hall y el Coliseo de Puerto Rico.

Mientras para la licenciada Mariela Vallines, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, con la llegada del nuevo chef ejecutivo, “se abre una nueva oportunidad para llevar a otro nivel la experiencia de los comensales innovando con elementos multiculturales nuestro menú y expandiendo la oferta de servicios para integrar el uso de productos locales, a través de la visión “Farm to the Table”, lo que promueve el desarrollo económico de las empresas locales, a la vez que maximiza su promoción y la calidad de nuestro menú y servicios”, concluyó.