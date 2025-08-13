Eliezer Molina pide perdón en vivo a Alex Delgado por diferencias políticas

El senador independiente Eliezer Molina pidió perdón públicamente al periodista y comunicador Alex Delgado por las diferencias políticas que han tenido en el pasado.

El momento ocurrió durante la transmisión del programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce), donde Delgado labora y Molina participaba como panelista invitado.

“Nosotros, por más efusivos que seamos, pasionales en lo que sea que hacemos, no significa que nosotros odiemos a nadie. Al contrario, nuestras acciones es para tener un mejor país y aprender a ser un poco más empáticos”, expresó Molina.

“Yo he tenido unas guerras por política con una persona y yo le voy a pedir perdón, y lo voy a hacer frente a las cámaras”, continuó.

Acto seguido, el senador se levantó de su silla y se dirigió hacia Delgado.

“Hemos tenido diferencias, y yo sé que usted está pasando por un momento y una situación que yo espero usted batalle porque nosotros a usted lo necesitamos. Todos los puntos de vista, por más distintos que sean, nutren el pensamiento crítico. Yo solamente le deseo a usted lo mejor”, añadió.

Delgado reveló en marzo que enfrenta “un tipo de cáncer peligroso, bastante avanzado”.

En el programa de televisión en En La Mañana por TeleOnce, el comunicador reveló que se trata de un sarcoma de tejido blando en estadio 4.

“[El tratamiento] va a ser quimioterapias varios meses. Sí se consultó en Boston y en Tampa. Al momento no hay tratamiento experimental que me puedan aplicar a mi, pero sí hay unos protocolos estándares para comenzar el tratamiento”, explicó.

¿Qué es el sarcoma de tejido blando?

De acuerdo con Mayo Clinic, el sarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco común que comienza como una multiplicación de células en el tejido blando del cuerpo.

Los tejidos blandos conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo; como los músculos, la grasa, los vasos sanguíneos, los nervios, los tendones y el revestimiento de las articulaciones.

El sarcoma de tejido blando puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, sin embargo es más común en los brazos, las piernas y el vientre.

Según Mayo Clinic, existen más de 50 tipos de sarcoma de tejido blando.

Estos tipos de cáncer pueden ser difíciles de diagnosticar, ya que pueden confundirse con otros tipos de crecimientos.

¿Qué es cáncer en estadio IV?

Según el Instituto Nacional de Cáncer, el estadio IV significa que el cáncer se disemina desde el lugar donde se formó hasta una parte del cuerpo lejana.

El proceso por el que las células cancerosas se diseminan a otras partes del cuerpo se llama metástasis.