Alex Delgado ante diagnóstico de cáncer: “Yo sabía que me iba a dar”

El periodista, Alex Delgado, confesó en el más reciente episodio del podcast “Entre Nos” que siempre tuvo la corazonada de que sería diagnosticado con cáncer algún día.

“En un momento dado en NotiUno, hablando de lo que son los seguros de cáncer y todo eso, yo decía: ´Yo sé que a mí me va a dar algún día´”, contó el también programador de NotiUno 630AM en el espacio producido por Metro Puerto Rico.

Recientemente, Delgado reveló que enfrenta un sarcoma de tejido blando en estadio 4.

La razón por la que pensó que podría padecer la enfermedad fue que tres personas cercanas a él— su madre, Eva Rosado; su esposa, Julissa De la Cruz; y su colega y amigo, Ferdinand Pérez— lo vivieron en carne propia durante los pasados años.

“Yo decía: ´Es que mira, mami dos veces, mi esposa y Ferdinand, y toda la gente que conozco que ha tenido cáncer, esto pareciera como el COVID, que le puede llegar a uno en cualquier momento´”, relató.

Precisamente, su familia y amistades han sido claves en medio del proceso, a pesar de que aseguró que se mantiene “fuerte”.

Narró que lloró al recibir el diagnóstico tras ver a su progenitora, su compañera de vida y sus hijos, Julián e Isabella, desbordarse en lágrimas.

“Me dio mucho sentimiento (ver a mi madre llorar)”, dijo.

En relación con su esposa, detalló que ha sido “indispensable” para que él pueda “dar la batalla”, especialmente ante la prueba que enfrentan tras 27 años de unir sus vidas.

“Es una persona fuerte, es una persona que me transmite esa fortaleza, y el yo verla así, eso me ayuda al mismo tiempo a mí a mantenerme enfocado”, sostuvo.

Mientras, se sinceró sobre sus retoños, confesando que contarles sobre su diagnóstico fue lo más difícil que ha enfrentando.

“Sí, ciertamente (fue lo más duro), pero como ya ellos también tuvieron el proceso de mami, y tuvieron el proceso de mamá, y ha sido con éxito que ambas han sobrevivido, y en el caso de Ferdinand, que es muy cercano a ellos también, yo creo que ellos ven el cáncer como que no es algo como se acabó la vida”, afirmó.

El periodista además confirmó que el respaldo de Pérez y de su jefe, Luis Soto, fue “muy importante”. Aseveró que ambos le dijeron “estamos contigo” y que “no se preocupara” por el tema monetario.

“Cuando a ti te dan la noticia (de que tienes cáncer) te pasan muchas cosas por la mente. Primero con la familia. (Te cuestionas): ´¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia?´. (Luego te preguntas): ´¿Cómo me voy a ver afectado en mi trabajo? ¿Cómo eso, a su vez, incide en las responsabilidades económicas que uno tiene?, los proyectos que uno tiene“, puntualizó.

“Eso me quitó un peso de encima”, agregó.

Sobre el presentador del programa “Jugando Pelota Dura” expuso entre risas que, al otro día de contarle su diagnóstico, pidió un permiso especial en el hospital para verlo porque “no se podía esperar” y ya se habían acabado las horas de visita.

“Estuvo como media hora o 40 minutos dándome consejos de su experiencia y lo que iba a venir”, declaró.

El pasado lunes, 24 de marzo, Alex comenzó el proceso de quimioterapias. A pesar de que lleva una dieta balanceada, no pudo negar que se ha dado “uno que otro gustito”.

“(La primera vez) llevaba como dos horas conectado al medicamento y yo ´Tengo hambre´. Mi esposa salió y me buscó dos sopas, y me las comí las dos. Me quedé mirando para el lado. (Así que) me comí un dulce sin azúcar. Y, bueno, la verdad que hasta ahora, gracias a Dios, me he mantenido comiendo. Es importante la alimentación, eso es bien importante a la hora de que sea parte del tratamiento”, rememoró.

También aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los pacientes con cáncer a cuidar su salud mental y emocional, confiando en los profesionales de la salud que les brindan atención. De esta manera, evitarán “cargarse negativamente” con la información que encuentran en internet o que les comparten otras personas.

“En internet puede haber información bastante seria y balanceada, como también puede haber desinformación que emocionalmente te puede afectar... Muchas veces usted puede tener el mejor espíritu para combatir y para luchar, pero si recibes información de más, pues eso puede ser contraproducente”, comentó Delgado.