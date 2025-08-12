Juancito Zayas se convierte en padre por primera vez

El campeón de Centroamérica y el Caribe de la World Boxing Council (WBC, por sus siglas en inglés), Juan “Juancito” Zayas, acaba de lograr el triunfo más importante de su vida fuera del cuadrilátero: convertirse en padre primerizo.

El boxeador profesional le dio la bienvenida a su hija, Miabella Soé Zayas Burgos, el lunes, 11 de agosto.

Fue su novia y madre de la menor, Yoharibeth Burgos, quien lo confirmó a través de las historias de su cuenta oficial en Instagram.

“Ayer, 11 de agosto de 2025, volví a nacer”, escribió la productora de noticias junto a una foto de la pequeña.

Miabella midió 19 pulgadas y pesó 7 libras con 9 onzas.

Al momento, el púgil bayamonés no ha emitido declaraciones al respecto en sus plataformas digitales.

Fue el pasado mes de marzo que la pareja reveló que serían padres.

“Un nuevo capítulo en nuestras vidas. Te amamos, vida”, plasmó Burgos junto a un video de ambos en la playa, agarrados de la mano, con una foto del sonograma en la arena.

Mientras, en junio celebraron el babyshower inspirado en el personaje Winnie-the-Pooh.

“Mi mundo rosa. Todos los días le doy gracias a Dios por permitirme vivir esta etapa tan hermosa rodeada de personas que han hecho de mi embarazo uno seguro y feliz. De tener al mejor compañero de todos y papá para mi bebé. De tener una familia grande que la ama y la anhela. Que Dios siempre cuide de mi bebé y mi familia. Te esperamos con ansias Miabella Soé”, compartió Burgos.

Zayas fue uno de los concursantes de la primera edición de la competencia “¡Claro que Baila!“, de Wapa Television. La competición la ganó la modelo y Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú Acevedo.