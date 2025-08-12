¡Es oficial! Miami Heat se enfrentará al Orlando Magic en el Coliseo de Puerto Rico

Tyler Herro, base del Heat de Miami, busca enviar un pase frente a Payton Pritchard, de los Celtics de Boston, el miércoles 2 de abril de 2025 (AP Foto/Charles Krupa)

Por primera vez desde el 2006, la NBA volverá a tener un partido en Puerto Rico, con la celebración del partido entre los Heat de Miami quienes enfrentarán a los Orlando Magic en la isla.

El partido de pretemporada se llevará a cabo el 4 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. El anuncio fue realizado en la tarde del martes en una conferencia de prensa en Miami.

Se anunció que los boletos se estarán vendiendo desde el jueves 14 de agosto en una venta exclusiva para clientes del Banco Popular y la venta general será desde el viernes 15 de agosto a través de Ticketera.

En el pasado, el Miami Heat ha realizado varios partidos de exhibición en la isla. En el 1993 contra los Denver Nuggets, en el 1994 dos contra los Hawks de Atlanta, en el 2003 ante los Philadelphia 76ers, en el 2005 contra los Memphis Grizzlies y en el 2006 ante los Pistons de Detroit.

Los últimos dos partidos (años 2005 y 2006) se llevaron a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Aunque no se han anunciado mayores detalles, se espera que el partido sea en este mismo escenario. En ese momento, el Miami Heat contaba con estrellas como Shaquille O’Neal y Dwayne Wade en su plantilla. Mientras que los Pistons llegaron con su equipo de veteranos que incluía a Rasheed Wallace, Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince, entre otros. Esa misma temporada, los equipos se enfrentaron en la final de conferencia del este, donde el Heat venció, fue a la final y luego ganó el campeonato ante los Mavericks de Dallas.