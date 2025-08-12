El homenaje de la nueva reina dominicana a su madre fallecida en colapso del Jet Set

La nueva Miss Universe República Dominicana 2025, Jennifer Ventura, rindió homenaje a su madre con el vestido que utilizó en la final del concurso, realizado el pasado domingo, 10 de agosto de 2025.

El pasado 8 de abril de 2025, Roselin Marte Nova, perdió la vida en el colapso de la discoteca Jet Set .

¿Cuál fue el homenaje que le hizo Jennifer Ventura a su madre fallecida en el Jet Set?

Jennifer se inspiró en la flor favorita de su progenitora, quien tenía cuatro hijos, para la confección de su sencillo pero espectacular traje de gala.

“La orquídea florece donde vive el recuerdo.✨Este vestido rinde tributo a mi madre, cuya flor favorita era la orquídea, símbolo de amor eterno y belleza delicada. Cada detalle en mi diseño lleva la esencia de quien me enseñó a amar con ternura y a brillar con fuerza. Hoy, camino envuelta en tu memoria, como un homenaje silencioso al vínculo que ni el tiempo ni la ausencia podrán romper.

Entendí que su muerte iba a ser el propósito mayor para yo caminar este sendero nuevo y que estoy segura que va a transformar mi vida y muchas vidas más“, escribió Ventura en sus redes sociales.

En una entrevista con el medio Listín Diario, la delegada de Barahona sostuvo que: “Quisiera que todas las familias dominicanas que tuvieron una pérdida ese día, pues vean en mí un reflejo de resiliencia, que entiendan que cada paso que están dando hoy es un paso que va a enorgullecer a su familia, que hoy los están viendo desde el cielo. Que sepan que el dolor no se va a ir, pero sí se va a transformar y depende de nosotros hacer de esa transformación un propósito”.

Ingeniera civil se corona como Miss Universo República Dominicana 2025

La delegada de Barahona, Jennifer Ventura, se coronó la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, como la nueva Miss Universo República Dominicana 2025 y representante de Quisqueya para el concurso Miss Universo 2025.

Ventura, de 27 años, ingeniera civil y quien posee una maestría internacional, se impuso a otras 28 participantes, entre ellas la gran favorita; Jearmanda Francisco Ramos, Miss Punta Cana, quien se posicionó como primera finalista.

Como segunda finalista, tercer lugar del concurso, se colocó Miss Peravia; Criselys García, quien obtuvo la corona de Reina Hispanoamericana Dominicana 2025.

Por su parte, la candidata de Santo Domingo de Guzmán; Ana Maspons, quien fue Top 6, fue coronada al final del evento como Miss International Rep. Dominicana 2025.

¿Dónde se realizará el certamen de Miss Universo 2025?

La organización del los concursos Miss Universo y Miss Universo Tailandia anunciaron a mediados del mes de marzo pasado, las actividades y competencias que realizarán las candidatas durante el casi mes de concentración de Miss Universo 2025.

Las delegadas tendrán eventos como fashion shows, sesiones de fotos, visitas a las islas de Phuket y Pittaya y las tradiciones competencias en trajes nacionales, de fantasía o típicos, preliminar y final.

La septuagésima cuarta edición de Miss Universo, la cual es liderada por la empresa de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, contará con un desfile en traje de baño, separado de la preliminar y final, y la imposición de bandas o cintas.

El concurso internacional se realizará desde el 2 al 21 de noviembre de 2025, donde Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024, coronará a su sucesora.