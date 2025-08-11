Preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2025: ¿Quiénes ganaron los importantes premios?

La noche del domingo, Wapa Televisión, junto a la organización de Miss Universe Puerto Rico, transmitieron la competencia preliminar desde el emblemático Teatro Alejandro Tapia y Rivera, un vistoso espectáculo en el que las delegadas demostraron su proyección, evolución y presencia.

La noche, que contó con la animación de Nicole Chacón y la participación especial de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, presentó a las beldades en su primer desfile en traje de baño y vestido de gala. Además, los televidentes pudieron conocer más detalles sobre cada una de las aspirantes. Al inicio de las transmisión, las 23 delegadas realizaron su primera pasarela con elegantes vestidos de color azul, fucsia y violeta con diversos cortes y patrones confeccionados por: Nicole Rodriguez, Rinaldi Droz, Jose Julia Agosto y Juan Carlos Collazo. Luego, realizaron el desfile en trajes de baño, diseñados por Lorel Aurora y su línea Mare Cheia, donde el morado y rosa fueron el eje de atención.

Ivana Carolina gana la corona de Universal Woman 2025 en India

Directamente desde Lares Puerto Rico, el cantante Christian Alicea presentó su nuevo sencillo “Hello What´s Up” y “Me Lo Gozo”. Por otra parte, Karina Vélez, se sumó al escenario donde interpretó los temas “Crush” y “Evitándonos”.

El comité de selección que tuvo a su cargo la evaluación de cada una de las delegadas fueron: la licenciada Zilka Ríos, dietista registrada y consultora de salud; Adriana Luna, doctora veterinaria e influencer; el artista plástico y gestor cultural, Walter Otero; Miss Universe Puerto Rico 2023 y ganadora de la primera edición de Claro que Baila, Karla Guilfú; Madesly Martínez, Marketing Manager de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers; Jesús Cancel, maquillador profesional, ha trabajado en portadas de revistas y con artistas internacionales, consolidándose como uno de los más destacados del país y Shirley A. Rodríguez, cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment, es una de las ejecutivas más influyentes de la música latina.

Ellas fueron las ganadoras de los premios de MUPR 2025

Durante esta competencia se otorgaron los premios Total Look RunWay by Colgate Optic White otorgado a Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera Mejor; Cabello L´Oréal, obtenido por Isys Arimar Santos Crespo, Miss Universe Vieques; mientras que Piel Radiante L’Óreal París fue otorgado a Marisabel Rivera Negrón, Miss Universe Ponce. Asimismo, Isys Arimar Santos Crespo, Miss Universe Vieques, fue premiada como Miss Fotogénica. El premio My Way lo recibió la delegada de Carolina, Josuan del Valle. El de Sonrisa Colgate, lo obtuvo la delegada de Jayuya, Samaris Barbot. Por votación de las delegadas, el premio Miss Personalidad, fue otorgado a Miss Morovis, Heidi Marie Acevedo Rosario; mientras que la mejor pasarela la obtuvo Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera. Durante la competencia se anunció que, luego de una votación entre las candidatas, decidieron que el traje que utilizaron en la preliminar será el mismo que llevarán en la noche final y podrían hacerle modificaciones y adaptaciones, pero conservando la esencia inicial de su vestido.

Todo listo para la final de MUPR 2025

La noche final de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan se celebrará este jueves, 14 de agosto de 2025, desde el Centro de Bellas Artes de Santurce bajo la conducción de los presentadores de televisión Jose Santana y Diane Ferrer. Con 23 concursantes, el certamen exhibe la belleza y el talento de las mujeres puertorriqueñas de todos los ámbitos de la vida.

Karla Guilfú, Shirley Rodríguez, David Antonio y Normando Valentín estarán en el Comité de Selección de la final junto a Maritere Benes, Isaac Demel y Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera.

Programación especial en Wapa TV por MUPR 2025

El 14 de agosto toda la programación de Wapa Televisión destacará a la mujer puertorriqueña de cara a la gran final de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan, donde Jennifer Colón coronará a su sucesora. A partir de las 7pm, la programación, que estará disponible por Wapa Televisión, Wapa América, Wapa+ y wapa.tv/envivo, será la siguiente:

7:00pm – Yulianna Vargas y Michelle López les esperan en la antesala donde conocerán detalles previo al certamen.

8:00pm – Disfruta de la noche final de Miss Universe Puerto Rico 2025 y sé testigo del desempeño de las candidatas. Bryan Villarini y Catherine Castro estarán desde el balcón con intervenciones y comentarios. La transmisión simultánea a través de muniversepr.com y la cuenta oficial de Miss Universe Puerto Rico en Facebook incluirá el VIP Room de L´Oréal París Puerto Rico junto a los conductores de De quién es la corona: Vivianie Díaz, Jaylene Álvarez, David Soto, John Alicea y Steven Bonilla. De igual manera, Zoé Muñíz y Ángel Laguer tendrán a su cargo el Social Media Center de Claro que incluirá encuestas e interacción con los seguidores.

11:00pm – ¡Qué Viva La Reina!, la primera entrevista de la reina recién coronada con su familia.

11:30pm - Sintonice NotiCentro con la Reina, una edición especial de noticias dedicado a la nueva embajadora.