¡Puerto Rico tiene nueva reina! Ivana Carolina Irizarry gana el título de Universal Woman 2025

La modelo Ivana Carolina Irizarry hizo historia este domingo al ganar la corona de Universal Woman 2025 en la final celebrada en Jaipur, India, convirtiéndose en la primera puertorriqueña en lograr este título.

Ivana se destacó entre representantes de diferentes países, ganándose al jurado y al público. Desde su entrada en la pasarela hasta la ronda final de preguntas, la joven boricua mostró orgullo por su isla y un mensaje de motivación para todas las mujeres.

La primera finalista fue España, la segunda finalista Venezuela, la tercera finalista Ecuador y la cuarta finalista Brasil.

“Este triunfo es para mi isla, para quienes me apoyaron y para todas las mujeres que luchan por sus sueños. Llevar la banda de Puerto Rico en el pecho y representar a mi isla en un escenario internacional ha sido el verdadero premio", dijo Ivana emocionada tras recibir la corona.

Y añadió: “Me voy con el corazón lleno, con el orgullo de haber compartido nuestra cultura, nuestra fuerza y nuestra belleza con el mundo entero. Este viaje ha sido un honor que llevaré conmigo por siempre”.

La boricua adelantó que durante su reinado quiere trabajar en proyectos sociales y seguir representando con excelencia a la mujer puertorriqueña en todo el mundo.