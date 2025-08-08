Desaparece traje de fantasía de Ivana Carolina Irizarry para Universal Woman 2025 que se realiza en India

Este era el traje de fantasía que Ivana Carolina Irizarry iba a lucir en Universal Woman 2025 en India.

Lo que debía ser una noche de brillo, tradición y orgullo nacional se vio sacudido por un golpe inesperado luego el traje de fantasía o típico de la boricua Ivana Carolina Irizarry en el certamen Universal Woman 2025, desapareciera en tránsito a India, donde se realiza el concurso internacional.

La pieza, que impresionó a los seguidores locales e internacionales de los concursos de belleza, era el resultado de meses de trabajo artesanal y simbolizaba la herencia cultural boricua.

Sin embargo, lejos de rendirse, la modelo y presentadora puertorriqueña tomó ventaja de la adversidad.

Durante la competencia, Ivana Carolina aparecerá en escena enfundada en una majestuosa obra de la diseñadora dominicana Giannina Azar, inspirada en Atabey; la diosa madre de la mitología taína.

En la cosmovisión de este pueblo ancestral, Atabey encarna la fertilidad, las aguas y la creación misma, convirtiéndose así en un símbolo perfecto de la fuerza y resiliencia que definen a la mujer puertorriqueña.

“Cuando me dijeron que mi traje no había llegado, sentí que se me caía el mundo… pero recordé que una reina no se define por lo que lleva puesto, sino por la historia que cuenta. Subiré al escenario con el corazón de Puerto Rico en cada paso, porque ni las maletas perdidas pueden apagar nuestra luz“, expresó Ivana Carolina quien compite para traer el título de Universal Woman por vez primera en la isla.

Lo que pudo ser un desastre irreparable se transformará en una poderosa declaración: ni la distancia, ni los contratiempos, ni las maletas extraviadas pueden apagar el espíritu de Puerto Rico.