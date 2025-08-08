¿Quiénes son los jueces de Miss Universe Puerto Rico 2025? Conoce a los encargados de elegir a la nueva beldad boricua

La organización del certamen Miss Universe Puerto Rico reveló los nombres de los 11 encargados de seleccionar a la nueva reina de la isla y representante para Miss Universo 2025, pautado para celebrarse durante el mes de noviembre, en Tailandia.

Durante el especial “Pulso por la Corona”, emitido la noche del jueves, por Wapa TV, se dieron a conocer los rostros del jurado, donde se destacan exreinas de belleza, comunicadores, diseñadores de moda, maquillistas y una dietista,

23 candidatas compiten por la corona que ostenta Jennifer Colón Alvarado, Miss Universe Puerto Rico 2024, y primera madre en ganar el concurso local.

¿Quiénes son los jueces de Miss Universe Puerto Rico 2025?

-Doctora Adriana Luna: veterinaria y creadora de contenido

-Jesús Cancel: maquillista profesional

-Karla Guilfú Acevedo: Miss Universe Puerto Rico 2023 y Top 5 de Miss Universo 2023

-Zilka Ríos: dietista

-Madesly Martínez: Marketing Manager de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers

-Walter Otero: galerista

-Shirley A. Rodríguez, cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment

-David Antonio: diseñador de modas

-Marie Tere Benes Lima: empresaria, modelo profesional e instructora de pasarela

-Normando Valentín: periodista de Wapa TV

-Isaac Demel, presidente de Lido Jewelers; y Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006.

¿Cuándo se celebrarán las competencias importantes de Miss Universe Puerto Rico 2025?

La preliminar de MUPR se celebrará este domingo, y la final, donde se coronará a la beldad boricua para Miss Universo 2025, se realizará el jueves, 14 de agosto de 2025.

La gran transformación de esta candidata de Miss Universe Puerto Rico 2025

La candidata del pueblo de Carolina, Josuan Del Valle, en el concurso de Miss Universe Puerto Rico 2025 ha impresionado a los seguidores y expertos en certámenes de belleza con su espectacular transformación y cambios desde su casting.

Del Valle, quien es bailarina y modelo, es parte del grupo de 23 aspirantes del dicho certamen, cuya final se celebrará el jueves, 14 de agosto de 2025.

La joven labora en una agencia de publicidad y se ha destacado por sus cambios físicos durante la concentración de la competencia.

Valeria Meléndez Oyola renuncia a Miss Earth Puerto Rico 2025 a cinco meses de ser coronada

Josuan ha sido dirigida en su camino en el concurso de belleza por varios expertos como el preparador de reinas de belleza, Abimael Ortiz, quien fue el promotor de Karla I. Guilfú, Miss Universe Puerto Rico 2023.

¿Quiénes son las candidatas favoritas para ganar Miss Universe Puerto Rico 2025?



