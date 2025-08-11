La evolución y ‘performance’ de Ivana Carolina Irizarry en Universal Woman 2025

La presentadora y modelo Ivana Carolina Irizarry consiguió para Puerto Rico la primera corona del concurso Universal Woman 2025, cuya tercera edición fue realizada en Jaipur, India.

Luego de competir en tres ocasiones en Miss Universe Puerto Rico, donde fue dos veces Top 5 y en una ocasión Top 10, fue designada hace unos meses como la segunda Universal Woman Puerto Rico.

Esta se impuso en la final a las representantes de Espana, Venezuela, Ecuador y Brasil.

Puerto Rico se une a Venezuela (2023) y Filipinas (2024) como los únicos países que han ganado Universal Woman.

La evolución de Ivana Carolina Irizarry

“Este triunfo es para mi isla, para quienes me apoyaron y para todas las mujeres que luchan por sus sueños. Llevar la banda de Puerto Rico en el pecho y representar a mi isla en un escenario internacional ha sido el verdadero premio", dijo Ivana luego de su victoria.

Irizarry añadió que: “Me voy con el corazón lleno, con el orgullo de haber compartido nuestra cultura, nuestra fuerza y nuestra belleza con el mundo entero. Este viaje ha sido un honor que llevaré conmigo por siempre”.

La boricua adelantó que durante su reinado quiere trabajar en proyectos sociales y seguir representando con excelencia a la mujer puertorriqueña en todo el mundo.

Ivana no es solo la primera boricua en lograr un triunfo en este novel concurso de belleza, además, es la primera Universal Woman Puerto Rico en clasificar en el grupo de cinco finalistas.