La delegada de Barahona, Jennifer Ventura, se coronó la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, como la nueva Miss Universo República Dominicana 2025 y representante de Quisqueya para el concurso Miss Universo 2025.

Ventura, de 27 años, ingeniera civil y quien posee una maestría internacional, se impuso a otras 28 participantes, entre ellas la gran favorita; Jearmanda Francisco Ramos, Miss Punta Cana, quien se posicionó como primera finalista.

Como segunda finalista, tercer lugar del concurso, se colocó Miss Peravia; Criselys García, quien obtuvo la corona de Reina Hispanoamericana Dominicana 2025.

Por su parte, la candidata de Santo Domingo de Guzmán; Ana Maspons, quien fue Top 6, fue coronada al final del evento como Miss International Rep. Dominicana 2025.

Jennifer Ventura se corona como Miss Universo República Dominicana 2025

¿Dónde se realizará el certamen de Miss Universo 2025?

La organización del los concursos Miss Universo y Miss Universo Tailandia anunciaron a mediados del mes de marzo pasado, las actividades y competencias que realizarán las candidatas durante el casi mes de concentración de Miss Universo 2025.

Las delegadas tendrán eventos como fashion shows, sesiones de fotos, visitas a las islas de Phuket y Pittaya y las tradiciones competencias en trajes nacionales, de fantasía o típicos, preliminar y final.

La septuagésima cuarta edición de Miss Universo, la cual es liderada por la empresa de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, contará con un desfile en traje de baño, separado de la preliminar y final, y la imposición de bandas o cintas.

El concurso internacional se realizará desde el 2 al 21 de noviembre de 2025, donde Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024, coronará a su sucesora.