VIDEO | Maluma detiene concierto para regañar fan que asistió con bebé de un año

El cantante colombiano, Maluma, se encuentra siendo tendencia en las redes sociales tras interrumpir su show para llamar la atención a una fan que asistió acompañada de su hijo de apenas un año.

El incidente, captado en video y difundido por la cuenta de TikTok Gerudito, rápidamente encendió un debate en las plataformas digitales sobre la responsabilidad de los padres al llevar menores de edad —especialmente infantes— a eventos masivos.

Desde el escenario, el intérprete de “Hawái” notó a la mujer en las primeras filas sosteniendo al pequeño y, visiblemente incómodo, preguntó su edad.

Al escuchar que tenía solo un año, Maluma expresó: “¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están hasta la puta mierda, donde el sonido está tan fuerte? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos”.

El artista, que es padre de una niña llamada París, argumentó que se trataba de un acto de irresponsabilidad y subrayó que la combinación de ruido, luces y aglomeración podía ser perjudicial para un niño tan pequeño.

“Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente”, añadió.

Aunque sus palabras fueron firmes, Maluma aclaró que hablaba “con respeto” y desde su experiencia personal como padre.

El momento generó opiniones divididas, algunos aplaudieron su postura como progenitor, mientras otros cuestionaron que la llamada de atención se hiciera en público.

“Muy bien, Maluma, tienes toda la razón”, “Al fin un artista lo dice, no deben llevar a niños a conciertos”9 y “Para mi tiene toda la razón, no es lugar para un bebé”, fueron algunos de los comentarios destacados.