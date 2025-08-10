Bad Bunny mezcla homenaje, estrenos y supuesto romance en el Choliseo

Bad Bunny rindió homenaje a Eddie Palmieri, se presentó junto a Dei V y Omar Courtz, y avivó rumores de amorío con RaiNao.

En sus más recientes presentaciones de la residencia “No me quiero ir de aquí”, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo), Bad Bunny combinó la música, la nostalgia y la sorpresa.

Lee también | Dos personas más fueron víctimas de estafa por supuestos boletos para ver a Bad Bunny

PUBLICIDAD

En esta ocasión, el Conejo Malo rindió homenaje al legendario Eddie Palmieri, interpretó por primera vez en vivo “VeLDÁ” junto a Dei V y Omar Courtz, y volvió a compartir escenario con RaiNao, alimentando rumores sobre una posible relación.

El viernes, durante la decimotercera función, la orquesta que acompaña a Benito Antonio Martínez Ocasio― nombre de pila del vegabajeño― interpretó “Vámonos pa’l monte”, uno de los grandes éxitos de Palmieri, quien falleció el pasado miércoles a los 88 años.

El momento fue capturado y difundido en redes sociales, donde miles de fanáticos destacaron el gesto del artista urbano.

Días antes, Bad Bunny había rendido tributo al pianista y compositor en su cuenta de Instagram, publicando varias fotografías y acompañándolas con el mensaje: “Su música vivirá x100pre”.

El vínculo del cantante con la salsa se ha fortalecido en los últimos años, especialmente tras el lanzamiento de su álbum “Debí tirar más fotos”, que incluye temas tropicales como “Baile inolvidable”.

PUBLICIDAD

El sábado, la tarima recibió a Dei V y Omar Courtz para la primera interpretación en vivo de “VeLDÁ”, incluida en el más reciente disco de Bad Bunny.

Como toque final de la noche, RaiNao regresó para cantar “Perfumito nuevo”. Al concluir, ambos se abrazaron, provocando la euforia del público y reavivando las especulaciones sobre un romance.

La puertorriqueña ha estado presente en la mayoría de las funciones, aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la alegada relación amorosa.

“Bésense ya”, “RaiNao y Bad Bunny son pareja. No tengo pruebas ni dudas”, “A mi no me engañan con esa mirada” y “La química está fuera de control”, son algunos de los cometarios sobre ambos destacados en TikTok.