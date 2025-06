“Caramelo” confirma participación en “La Casa de Maripily All Star”

La energía y el drama de “La Casa de los Famosos” saltan del televisor al escenario con “La Casa de Maripily All Star”, la nueva propuesta teatral de Maripily Rivera, quien anunció con entusiasmo que Carlos Antonio “Caramelo” Cruz será su primer invitado especial.

La obra, inspirada en los momentos más intensos, divertidos y controversiales del exitoso reality, se presentará los días 23 y 24 de agosto en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Maripily, ganadora indiscutible del cariño del público y una de las figuras más comentadas de la temporada, promete una experiencia inolvidable con un elenco de invitados sorpresa.

“Caramelo fue una de las personalidades más queridas y auténticas dentro de la casa. Su participación le dará un toque especial a esta experiencia que tanto me emociona compartir con el público puertorriqueño”, expresó Maripily.

Por su parte Caramelo se estrenará en el teatro asegurando que será algo divertido. “Voy a divertirme y agradecerle al pueblo puertorriqueño el respaldo que me dieron para lograr ganar esta temporada”.

Los boletos ya están disponibles a través de ticketera.com y Ticket Center.

El actor Alfredo Adame aclaró que no está molesta con la empresaria Maripily Rivera, ganadora de “La Casa de los Famosos 4″, sin embargo, confirmó que no participará de la nueva obra de la boricua.

“Yo no estoy peleado con Maripily. No tengo por qué estarlo. A l final de cuentas yo no le debo nada a Maripily, ni Maripily me debe nada a mí. El domingo pasado nos vimos con mucho cariño, la abracé, nos tomamos fotos... nunca me dijo nada y yo tampoco tengo que decirle nada. No estoy peleado con ella y no tengo sentimiento de absolutamente nada porque al final de cuentas es una mujer amable. Ella hizo una declaración que me iba a dar trabajo y no, el trabajo me lo doy yo. No hay nada que reclamar“, dijo Adame en una entrevista colgada en YouTube.

Sobre la nueva obra de teatro de Maripily, Adame sostuvo que recibió la invitación para participar de la misma, pero no aceptó porque tiene varios proyectos.

“El asunto es que yo tengo mucho, mucho, mucho trabajo. Tengo dos propuestas de realities, uno en Italia y uno en España. Soy el único latino que tiene una invitación a una carrera de nueve países. Yo dejé andando tres obras de teatro, me ofrecieron otras dos cuando yo salí. Salgo con cuatro contratos y un carro nuevo de uno de los patrocinadores. Sería muy difícil irme a Puerto Rico para hacer una obra de teatro, yo les agradezco. A lo único que voy a ir a Puerto Rico es a cumplir con un evento de una fundación de niños con huesos de cristal“.