La empresaria boricua Maripily Rivera Borrero publicó este jueves, un video en las redes sociales, donde exhorta a los fandoms del reality show “La Casa de los Famosos” “a tranquilizarse”.

“Caramelo” y Manelyk llegan a Puerto Rico ¿Dónde se presentarán?

PUBLICIDAD

Paulo Quevedo revela que fue diagnosticado con cáncer tras salir de “LCDLF All Stars”

Luego de una ola de comentarios en internet, donde los seguidores de Manelyk “atacan” a la boricua", esta reaccionó en un video.

“Ya los fandoms deben tranquilizarse y no estar haciendo una película donde no existe. ‘Caramelo’ estaba en ese lugar conmigo, la pasamos bien con todo el respeto. Yo estuve hablando con Manelyk y se lo dije ‘oye, tu fandom es demasiado’. Ella me dijo ‘yo no tengo ningún tipo de problema contigo, Maripily’“, dijo Rivera en sus historias de Instagram.

Maripily: “Ya los ‘fandoms’ deben tranquilizarse y no estar haciendo una película”

Maripily vía Instagram pic.twitter.com/ZjaDHMpa2X — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 5, 2025

Adame rechaza participar de la nueva obra de Maripily Rivera

El actor Alfredo Adame aclaró que no está molesta con la empresaria Maripily Rivera, ganadora de “La Casa de los Famosos 4″, sin embargo, confirmó que no participará de la nueva obra de la boricua.

“Yo no estoy peleado con Maripily. No tengo por qué estarlo. A l final de cuentas yo no le debo nada a Maripily, ni Maripily me debe nada a mí. El domingo pasado nos vimos con mucho cariño, la abracé, nos tomamos fotos... nunca me dijo nada y yo tampoco tengo que decirle nada. No estoy peleado con ella y no tengo sentimiento de absolutamente nada porque al final de cuentas es una mujer amable. Ella hizo una declaración que me iba a dar trabajo y no, el trabajo me lo doy yo. No hay nada que reclamar“, dijo Adame en una entrevista colgada en YouTube.

PUBLICIDAD

Sobre la nueva obra de teatro de Maripily, Adame sostuvo que recibió la invitación para participar de la misma, pero no aceptó porque tiene varios proyectos.

“El asunto es que yo tengo mucho, mucho, mucho trabajo. Tengo dos propuestas de realities, uno en Italia y uno en España. Soy el único latino que tiene una invitación a una carrera de nueve países. Yo dejé andando tres obras de teatro, me ofrecieron otras dos cuando yo salí. Salgo con cuatro contratos y un carro nuevo de uno de los patrocinadores. Sería muy difícil irme a Puerto Rico para hacer una obra de teatro, yo les agradezco. A lo único que voy a ir a Puerto Rico es a cumplir con un evento de una fundación de niños con huesos de cristal“.