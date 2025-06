Habitante en LCDLF 4 y LCDLF All Stars. Foto: Metro P. R.

El actor y cantante mexicano Paulo Quevedo anunció que fue diagnosticado con cáncer de tiroides luego de someterse a varios estudios.

Alfredo Adame asegura que gracias a él Maripily ganó “La Casa de los Famosos 4″

PUBLICIDAD

Quevedo, quien fue el quinto lugar de la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars”, dijo en redes sociales que durante la competencia comenzó a sentir molestias en la garganta.

“Tenía una voz muy hacia atrás cada mañana y en la tarde también. Mi voz no proyectaba su máximo potencial. Lamentablemente, me voy a tener que someter a una cirugía lo antes posible. Pero bueno, ni modo, estas son cosas que que nos suceden y tengo que, pues ahorita ya darle seguimiento. Yo creo que en una semana me meto al quirófano”, sostuvo el artista.

Paulo Quevedo revela que fue diagnosticado con cáncer tras salir de “LCDLF All Stars”

Primer hombre en llevarse el primer lugar: “Caramelo” gana “LCDLF All Stars”

Carlos Antonio “Caramelo” Cruz se convirtió la noche del pasado lunes, en el ganador de la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo).

Luca Onestini se convirtió en el segundo finalista, llevándose el maletín con $100 mil, mientras que Luis Alberto “Rey Grupero” Ordaz logró el tercer lugar y se llevó el premio de $50 mil.

Rosa Caiafa y Paulo Quevedo fueron la cuarta y el quinta finalista, respectivamente.