El actor mexicano Alfredo Adame aseguró en una entrevista luego del final de “La Casa de los Famosos: All Stars”, ganada por el dominicano Carlos Antonio “Caramelo” Cruz, que la boricua Maripily Rivera Borrero ganó la cuarta temporada del dicho reality show gracias a él.

“A Maripily el que la hizo ganar ‘La Casa de los Famosos’ el año pasado fui yo. Cuando yo salgo... ella tenía un fandom impresionante, pero Lupillo [Rivera] tenía comprados 50 mil dólares de bots y no iba a poder ningún fandom. Maripily no le iba a poder ganar.

PUBLICIDAD

En las galas yo empiezo a apoyar a Maripily y a pedir votos por Maripily. Esto revierte lo que iba a pasar porque era primer lugar Lupillo, segundo lugar Maripily y tercer lugar alguien. Luego hasta llevamos a [Rodrigo] Romeh al segundo lugar porque Puerto Rico respondió y lo tomaron como un asunto nacional“, dijo Adame en entrevista con Javier Ceriani.

Adame fue el decimosexto y último eliminado de “LCDLF All Stars”.

Alfredo Adame asegura que gracias a él Maripily ganó “La Casa de los Famosos 4″

Adame denuncia “farsa y fraude” tras ser eliminado de “La Casa de los Famosos: All Stars”

Alfredo Adame, el decimosexto y último eliminado de la quinta temporada de “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), denunció “una farsa y fraude” luego de quedar a un paso de la final del juego de estrategias y convivencia.

En una entrevista con la presentadora Jimena Gállego, el artista mexicano habló sobre su comportamiento durante cuatro meses en la competencia y su relación con Luca Onestini, Lupillo Rivera y Paulo Quevedo,

“Una brillante estrategia, un brillante comportamiento, una brillante actitud y bueno, parece que aquí se privilegian otras cosas que lo que yo pensaba que era lo más válido para llegar a la final. Enojo no, simplemente me siento mal haber contribuido a esta farsa y a este fraude. No encuentro ninguna razón por la cual yo no deba estar en la final”, dijo Adame.

PUBLICIDAD

Adame se convirtió la noche del lunes, 26 de mayo de 2025, en la último eliminado del reality show.

Adame estaba nominado por octava vez en la temporada, Luca fue sentenciado por octava vez y “Caramelo” enfrentó su sexta sentencia.

El mexicano fue el noveno eliminado de LCDLF 4, ganada por la empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera Borrero.