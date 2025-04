Vídeo: Emiro y Melissa Gate espían a dos habitantes de “LCDLF Colombia 2″ teniendo intimidad

La segunda temporada del reality show “La Casa de los Famosos Colombia” sigue causando drama y sensación en las redes sociales. Esta vez por el gracioso momento entre Emiro Navarro y Melissa Gate, quienes espiaron desde el cuarto del líder a dos habitantes teniendo intimidad.

“Nena yo estoy en shock, no lo puedo creer. Me acabo de traumar. Esa es la espalda de él y mira ella con las piernas abiertas. Ay nena, no lo puedo creer“, sostuvo el carismático Emiro mientras observaba el televisor.

“¿Si estarán usando condón? Yo no creí que ellos hicieran esto. Ellos hacen eso encima de uno. Lo pueden embarazar a uno de accidente“, dijo Melissa Gate con su peculiar humor.

Desde la semana pasada, Karina García y “Altafulla”, quien ingresó a la competencia hace un mes, sostienen un romance en el programa, donde permanecen 11 concursantes.

Por: Valentina Bernal - Publimetro Colombia

El Canal RCN es un canal nacional que lleva más 20 años acompañando a los televidentes con toda una serie de producciones, entre ellas, ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ de convivencia que lleva casi tres meses al aire, pero solo uno se llevará los 400 millones de pesos.

Como es común, cada 8 días uno de los nominados debe salir de la competencia, es decir, el menos votado por parte del público. Situación que pone en tensión a cada uno de los famosos, sin embargo, termina siendo inevitable, pues cada vez falta menos para que se dé la gran final del programa ‘La casa de los famosos’.

Durante el último fin de semana de abril los nominados fueron Norma, Camilo, Leidy Tabares, Yina Calderón, Karina García, ‘La toxica’ y ‘Peluche’, donde todos dejaron claro que deseaban seguir dentro de la competencia, sin embargo, la decisión final la tiene Colombia.

La primera en ingresar a ‘La casa de los famosos’ obteniendo el mayor porcentaje fue, precisamente, 33.86% Karina García, quien reiteró “se me va a salir el corazón”. Posteriormente, fue el turno para ‘La toxi costeña’, quien regresó a la competencia, obteniendo así un 16.54 %, luego el salvado por el público fue Camilo con un 12% de los votos.

La tensión con el paso de los minutos aumentaba, pero la lectura de los votos seguía presente y la siguiente en ingresar fue Norma, con un 11.34%. Luego, el público decidió seguir apoyando a Yina Calderón con un porcentaje 10.44 %.

Los dos últimos porcentajes estuvieron en manos de Lady Tabares y ‘Peluche’, es decir, que uno de los dos sería el nuevo eliminado. Pero, la decisión del público fue clara y quien obtuvo el menor porcentaje fue Lady Tabares, siendo la eliminada de la competencia.